تطبيقات التهنئة تنشر التسامح بين الصائمين

يحيى أبوسالم (دبي)

لا يخلو أي هاتف ذكي من تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، خصوصاً تطبيق واتس أب، الذي بات وسيلة سهلة وبسيطة للتواصل بين المستخدمين حول العالم، ومع دخول شهر رمضان المبارك، تسود المودة والرحمة ويعم التسامح بين الصائمين، وتشتد وتيرة إرسال الرسائل وبطاقات التهنئة بالمناسبة المباركة، وتنتشر أي رسالة أو بطاقة للتهنئة بسرعة فائقة بين أواسط المستخدمين لتطبيقات التواصل.

وإذا كنت ترغب في التميز ولا ترغب في أن تعيد إرسال بطاقة تهنئة قام غيرك بإرسالها لك، مراراً وتكراراً، فما عليك إلا أن تقوم بتحميل وتثبيت أي من تطبيقات التهنئة والمناسبات الكثيرة والمتنوعة، والتي تقدم لك خيارات جديدة لم يتم تداولها للتهنئة بهذا الشهر الكريم.

«أناشيد رمضان من دون نت‎»

برغم كثرة الإعلانات التجارية بهذا التطبيق المجاني، إلا أنه أحد أهم التطبيقات المختصة بالمواد الرقمية الخاصة بشهر رمضان الكريم، ولعل أكثر ما يميز التطبيق عن غيره من التطبيقات المتخصصة في هذا المجال، هو أن يعمل بشكل كامل من دون الحاجة إلى اتصال مستمر بالإنترنت كبقية التطبيقات المنافسة، حيث يأتي التطبيق بمجموعة من الأناشيد والمقطوعات السمعية المميزة، وذلك جنباً إلى جنب مجموعة من الصور والتصاميم الخاصة وبشهر رمضان المبارك، والتي يمكنك استخدامها كخلفيات أو إرسالها للأهل والأصدقاء، بالإضافة إلى الأدعية المصورة والمصممة بطريقة مبدعة.