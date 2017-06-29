مدير «CIA»: سبع سنوات كارثية أتاحت لإيران التوسع بالشرق الأوسط

ستاركريم، وكالات (طهران)

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي أيه» مايك بومبيو، أمس، أن إيران موجودة في كل مكان في الشرق الأوسط، وأن نفوذها الذي وصفه بالهائل يفوق بكثير ما كان عليه قبل سبع سنوات. فيما استمر الجدل بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والحرس الثوري بسبب رفض الرئيس تدخل الحرس في الأنشطة الاقتصادية لحكومته، وسط مخاوف من الإطاحة بروحاني أو اغتياله.

وقال بومبيو أمس «سواء نظرنا إلى تأثيرها على الحكومة في بغداد، أو القوة المتزايدة لـ(حزب الله) ولبنان، وعملها مع الحوثيين والشيعة العراقيين الذين يقاتلون على الحدود في سوريا، وبالتأكيد القوات الشيعية المنخرطة في القتال في سوريا، فإيران في كل مكان بالشرق الأوسط».

وأضاف: «كانت السنوات السبع الماضية كارثية، مما سمح للإيرانيين بالتوسع في جميع أنحاء هذه المنطقة». ووصف إيران بأنها «أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، وأنها تمثل «تحدياً» طويل الأمد، كما وصف «داعش» بأنه يمثل «خطراً» هائلاً على الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، تواصلت حالات الجدل القائمة بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري. وفسر مراقبون غياب روحاني عن جلسة الحكومة الأسبوعية أمس، إلى الخلاف مع الحرس. وكان نائب إصلاحي حذر من تكرار حادثة اغتيال رئيس القضاء الأسبق محمد بهشتي، مع روحاني، وقال النائب محمود صادقي أمس: «إن بهشتي اغتيل مع مجموعة من النواب إثر انفجار مبني البرلمان عام1981، وكان المتشددون يتهمون بهشتي بالانفتاح على أميركا وأوروبا».