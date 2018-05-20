فريد شوقي.. ملك الدراما

القاهرة (الاتحاد)

فريد شوقي.. رغم أنه صاحب مسيرة سينمائية طويلة وحافلة بالتنوع ما بين أدوار الشر، والفتوة، والبطل القوي، وابن البلد، والأب، وغيرها، إلا أنه ترك بصمة كبيرة مع الدراما التلفزيونية التي عرضت خلال شهر رمضان الكريم، وارتبط بها الجمهور العربي ارتباطاً كبيراً، ولم يقتصر دوره على التمثيل في هذه المسلسلات، ولكنه كتب أفكار وقصص والسيناريو والحوار لعدد آخر منها، وبسبب تركيزه عن السينما اعتذر عن مسلسل «هارب من الأيام» الذي قام ببطولته عبدالله غيث 1962.

وشارك كضيف شرف العام 1973 في «العبقري» مع سعيد صالح، ويوسف وهبي ومحمود المليجي، وبوسي ونبيلة عبيد، وفي 1977 قام ببطولة أول مسلسل رمضاني «العاصفة» أمام محمود المليجي، ومريم فخر الدين، ومحمد العربي، وليلى طاهر، وإخراج نور الدمرداش، وفي 1981 كتب قصة مسلسل «عم حمزة» الذي قام ببطولته مع هناء ثروت، وسهير البابلي، ومحمد العربي، ورشوان توفيق، وليلى حمادة، وإخراج أحمد توفيق، وفي العام التالي قدم «الباقي من الزمن ساعة» مع مديحة يسري، وعزت العلايلي، وحسين فهمي، وفردوس عبدالحميد، ومنى جبر، وأحمد عبدالعزيز وإخراج هاني لاشين.

وبرع في تجسيد شخصية «الصول مجاهد» الرجل الطيب المحبوب من الجميع، والذي يتهم بجريمة قتل في مسلسل «الشاهد الوحيد» أمام صلاح السعدني، وأبوبكر عزت، وسهير البابلي، ويسرا، ومحمد وفيق، وتأليف بهجت قمر، وإخراج أحمد توفيق 1984، ثم قام ببطولة «وتاه الطريق» مع زهرة العلا، وفايزة كمال، و«الجلاد والحب» مع شريهان، وجميل راتب، ومريم فخرالدين، وسوسن بدر، وإخراج أحمد خضر، و«حلم الليل ولنهار» مع شويكار، ومصطفى فهمي، وصلاح قابيل، وجسد العام 1988 شخصية «صابر» الذي يعمل سائقاً خاصاً لأحد الوزراء، ويقاسي على نحو يومي من الارتفاع الجنوني للأسعار، ومطالب زوجته وأبنائه المستمرة التي لا تنتهي في «صابر يا عم صابر» أمام تحية كاريوكا، وكريمة مختار، ورشوان توفيق، ومحمود القلعاوي، وهالة فاخر، وإخراج حسين عمارة الذي قدم معه العام 1991 «البخيل وأنا» أمام كريمة مختار، وحسن مصطفى، وعبدالغني ناصر، ووائل نور، وحنان شوقي.

ولعب أيضاً بطولة «أهلاً يا جدو العزيز» مع صفية العمري، وصلاح السعدني، وأبوبكر عزت، وتيسير فهمي، وأحمد خليل، وإخراج إبراهيم الصحن، و«العرضحالجي» مع كريمة مختار، ومحمد هنيدي، وحنان ترك، وشيرين سيف النصر، وإخراج رائد لبيب، و«قلب الأسد» مع صلاح السعدني، وسمية الألفي، وهالة صدقي، ومحمود الجندي، وحسين الشربيني، وإخراج علوية زكي، كما كتب القصة والسيناريو لعدد من المسلسلات التي قدمها، ومنها، «عم حمزة»، و«البخيل وأنا»، و«صابر يا عم صابر»، و«العرضحالجي».