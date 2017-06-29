اعتقال 6 من أنصار «داعش» بحملة أوروبية لمكافحة الإرهاب

عواصم (وكالات)

اعتقل ستة أعضاء في تنظيم «داعش» أمس، في إسبانيا وبريطانيا وألمانيا، في إطار تحقيق إسباني حول الأفراد الذين يسعون إلى تجنيد عناصر لحساب التنظيم الإرهابي. وقضت المحكمة العليا في برلين على إمام متطرف سابق بالسجن لأربعة أعوام وعشرة أشهر لضلوعه في دعم الإرهاب، بينما وجه ممثلو الادعاء في بريطانيا التهم ضد ستة أشخاص، بينهم أربعة من كبار مسؤولي الشرطة، على خلفية مقتل 96 مشجعاً لكرة القدم، بسبب التدافع في استاد «هيلسبره» عام 1989.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية الإسبانية أن العملية التي كانت لا تزال جارية، صباح أمس، سمحت بتوقيف أعضاء المجموعة المتمركزة في بالما دي مايوركا (أرخبيل الباليار) التي كان يتزعمها «إمام متطرف» أوقف في بريطانيا. وقالت شرطة المنطقة في بيان: «إن رجل الدين البالغ 44 عاماً صدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية، واعتقل في برمنجهام غرب بريطانيا، إحدى أبرز المناطق التي يلجأ إليها البريطانيون المتطرفون».

وتابعت: «إن قوات الشرطة من الدول المختلفة تعاونت عن طريق وكالات أسسها الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تبادل المعلومات فيما يتعلق بمكافحة الجريمة، وهي (يوروبول) و(يوروجاست) و(سيرين)». وقالت وزارة «الداخلية» الإسبانية: «إن المتهمين أعدوا ونشروا تسجيلات فيديو تحتوي على مضمون يدعو للعنف، ونظموا اجتماعات أسبوعية سرية لتجنيد أشخاص للسفر إلى مناطق الصراع للقتال».

وفتح التحقيق في 2015 بعد اكتشاف أشرطة فيديو على الإنترنت، حول مسار شاب مسلم يقيم في إسبانيا، يصف كيف تم تجنيده حتى توجهه إلى سوريا للقتال.