مسلسلات رمضانية بروح عائلية

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد مسلسلات تلفزيونية تعرض في شهر رمضان تعاوناً أسرياً غير مسبوق، سواء على صعيد التمثيل أو التأليف أو الإخراج أو الإنتاج. وفي مقدمتها، «عوالم خفية» من بطولة عادل إمام وإخراج نجله رامي إمام، الذي يتولى إنتاج العمل أيضاً في أول تجربة إنتاجية له من خلال الشركة التي كونها مع أحد أصدقائه، ويعد المسلسل خامس عمل تلفزيوني يقوم رامي بإخراجه لوالده بعد «فرقة ناجي عطا الله» و«العرّاف» و«صاحب السعادة» و«مأمون وشركاه» و«عفاريت عدلي علام».

وقال الفنان عادل إمام ،إنه لا يعمل مع رامي على أساس أنه ابنه، ولكنه يتعاون معه كمخرج موهوب شهد له الجميع بالكفاءة، وهو ما تجلى في أعماله معه أو مع فنانين آخرين، ومنها «عايزة أتجوز» لهند صبري، و«غبي منه فيه» لهاني رمزي، و«بوحة» لمحمد سعد. وأشار إلى أن رامي يفهم ما يريد وتوجد بينهما كيمياء فنية قوية، إضافة إلى الارتياح الكبير الذي يشعر به معه.

وثاني هذه المسلسلات «اختفاء» لنيللي كريم وهشام سليم وبسمة، وهو من تأليف أيمن مدحت وإخراج شقيقه أحمد مدحت، الذي قال إنه سبق وتعاون مع شقيقه في مسلسلي «ظرف أسود» لعمرو يوسف، و«بين عالمين» لطارق لطفي، مؤكداً أن لشقيقه طابعاً خاصاً في الكتابة، حيث يستطيع المزج بين التشويق والدراما الاجتماعية. وذكر أن اختلافهما في الآراء مرجعه اختلاف دوريهما في المسلسل، فشقيقه المؤلف يرى المسلسل من ناحية كتابية، فيما يراها هو كمخرج بصرياً، كما يتعاون حسن الرداد مع زوجته إيمي سمير غانم في مسلسل «عزمي وأشجان»، ويشارك في بطولته والدها سمير غانم، كما تظهر فيه والدتها دلال عبدالعزيز ضيفة شرف في بعض الحلقات. وقال الرداد إنه تعاون مع إيمي في عديد من الأعمال الفنية قبل أن يتزوجها، وظهر التفاهم الفني الكبير بينهما، وهو ما انتبه إليه المنتجون، وشعروا أنه يمكن أن يشكلا معاً ثنائياً فنياً ناجحاً، وهو ما تحقق بالفعل من خلال النجاح الجماهيري والنقدي الذي حققاه في عدد من الأفلام والمسلسلات، منها «زنقة ستات» و«عشان خارجين» و«حق ميت».

ويتشارك الأشقاء الثلاثة محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب في كتابة مسلسلين يعرضان خلال شهر رمضان، الأول «طايع» من بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبدالجليل، وإخراج عمرو سلامة، والثاني «السهام المارقة» لشيري عادل وشريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وإخراج محمود كامل، وقال الفنان عمرو يوسف إنه تحمس كثيراً للقيام ببطولة «طايع» وإنه أعجب بشدة للمؤلفين الإخوة الثلاثة الذين قاموا بكتابة السيناريو، خصوصاً أنه جاء بشكل محكم، وبحرفية كبيرة، رغم أن المسلسل يمثل تجربتهم التلفزيونية الأولى في مجال التأليف بعدما تعاونوا معاً في السينما من قبل من خلال أفلام «الجزيرة» و«ديكور» و«اشتباك» و«طلق صناعي»، وتشهد الشراكة العائلية تواجداً أيضاً من خلال مسلسل «أرض النفاق» لمحمد هنيدي وهنا شيحة ودلال عبدالعزيز عن قصة ليوسف السباعي وسيناريو وحوار أحمد عبدالله، حيث يتولى إنتاجه المنتج جمال العدل في حين يقوم بإخراجه نجله محمد العدل، ويقوم محمد محمود عبدالعزيز، نجل الفنان محمود عبدالعزيز، بالمشاركة مع المنتج ريمون مقار في إنتاج مسلسل «رحيم» لياسر جلال ونور ومحمد رياض، ويشارك بالتمثيل أيضاً في العمل نفسه، الذي يتولى شقيقه كريم محمود عبدالعزيز الإشراف على إنتاجه.