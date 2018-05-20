كيف يصوم مرضى القلب؟

آلام القلب وارتفاع الكوليسترول الضار من الأمراض المنتشرة في صفوف الصائمين، لذلك وضع بعض الأطباء والمستشارين الغذائيين بعض القواعد والخطوط الاسترشادية العالمية، ليتمكن مريض القلب وارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم من الصيام بدون مشاكل صحية ويتمتع بصيام آمن طوال شهر رمضان.

هناك مجموعة من النصائح لصيام مريح وآمن لمرضى القلب وارتفاع الكوليسترول الضار ومنها: طهو الأطعمة باستخدام كمية قليلة من زيت الزيتون أو الذرة أو الكانولا والتقليل جداً من السمنة والزبدة المليئة بالدهون المشبعة وتجنب الدهون المهدرجة التي تعود بالضرر على صحة الجسم، مع إدخال البقوليات إلى مائدة الشهر الفضيل، وذلك من خلال تناول الفتة والفول المدمس والطعمية «الفلافل» المشوية من حين إلى آخر، إذ أن البقوليات غنية بالألياف التي تخفف من الدهون والكوليسترول المتراكم في الجسم، الاستغناء عن الحلويات الرمضانية التي غالباً ما تحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة أو المهدرجة المضرة، والإكثار من تناول المكسرات، خصوصاً الجوز واللوز شرط أن تكون نيئة، لأن المكسرات ترفع من مستوى الكوليسترول الجيد في الدم، مع إضافة زيت الزيتون إلى مختلف أنواع السلطات والذي بدوره يخفف من ارتفاع ضغط الدم والدهون والكوليسترول، فضلاً عن تناول السمك مرتين إلى ثلاث في الأسبوع لأنه يحتوي على الأوميغا 3 أي المادة الصحية التي تعتبر صديقة للقلب، وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في اليوم، ويفضل أن يتم ذلك بعد الإفطار.