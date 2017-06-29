البحرين: لن نقبل انتشار الإرهاب وتهديد أمن البلاد

المنامة (وكالات)

أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن صناعة الإرهاب بدأت تأخذ منحى خطيرا لا يمكن مواجهته إلا بيقظة أمنية وبالحسم والحزم، وقال «لن نقبل للإرهاب الذي يستمد تمويله ودعمه اللوجستي من بعض الدول أن يستشري ويهدد أمن وطننا ومواطنينا، وأن التوجيهات واضحة للأجهزة الأمنية بالتشدد في الإجراءات ومباغتة الإرهابيين، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وعدم التهاون مع أي أمر يؤثر على أمن الوطن واستقراره»، وحيا خليفة في هذا الصدد الدور الذي تضطلع به الأجهزة ورجال الأمن.

وقال رئيس الوزراء، «نحن يد واحدة وشعب متماسك وقوي أمام التحديات وفي وجه الصعاب، ومن ينشر الفتنة بين أبناء الوطن الواحد لن يتحقق مناله، فالبحرين حكومة وشعبا بقيادة عاهل البلاد كانت ولاتزال وستظل كياناً قوياً ومتماسكاً أمام التحديات والأزمات، وعصية على الطامعين والحاقدين والمتآمرين».

وأكد أهمية التمسك بقيم التواصل التي يتميز بها مجتمع البحرين على الدوام، والتي شكلت ملمحًا مميزاً يعرف به أبناء البحرين.

وقال، «إن شعب البحرين يمتاز بالوفاء لوطنه وقيادته، ويتمتع بوعي وإدراك ولديه حرص على النهوض بالوطن في مختلف المجالات على أسس عصرية». ونوه إلى أن مملكة البحرين غنية بتراثها وحضارتها وعوائلها، ويجب أن يوثق هذا التاريخ ويتم تدوينه للحفاظ عليه ليكون معيناً تستفيد منه الأجيال القادمة.