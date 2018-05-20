الشيف عسيران شغوف باكتشاف المكونات الغذائية

نسرين درزي (أبوظبي)

تحدث الشيف اللبناني إبراهيم عسيران كبير الطهاة في مطعم فلوكا بمتنزه البروميناد القرم الشرقي عن شغفه بتحضير الطعام واكتشاف المكونات الغذائية منذ كان طفلاً صغراً. وذكر أنه كان يهوى التعرف إلى كل ما يرتبط بالطبق الذي يتناوله، ومع مرور الوقت تمكن من جمع معلومات كثيرة حول المطبخ وازداد اهتمامه بالطهي حتى بات المطبخ أكثر الأماكن التي يشعر فيها بالسعادة. وهو ينحدر من عائلة اشتهر أبناؤها بالطهي حتى أنهم يتوارثونها أباً عن جد ويحرصون على توريثها للجيل الجديد. واعتبر الشيف أن تركيزه على أطباق السمك يعود إلى انسجامه مع بيئة الإمارات التي تتميز بتنوع ثرواتها البحرية بحيث تشكل الأسماك وثمار البحر مكوّناً أساسياً للكثير من الوصفات المحلية الغنية بالنكهات اللذيذة.

شاورما السمك

المكونات:

- 300 غرام سمك الهامور الطازج