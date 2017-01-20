خسارة الشارقة أمام المجمع البترولي الجزائري

عماد النمر (الشارقة)

ضرب المجمع البترولي الجزائري بقوة، وحقق فوزاً كبيراً على الشارقة بنتيجة 34/ 28 ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة الشيخ محمد بن خالد الدولية السادسة لكرة اليد المقامة بصالة نادي الشعب الرياضي.

قدم المجمع البترولي أداء مميزاً على عكس فريق الشارقة الذي ظهر ضعيفاً وغير متجانس، متأثراً بالغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب وجود لاعبيه مع المنتخب الوطني المشارك في نفس البطولة (ضاحي الياسي ومحمد التميمي ومبارك الظنحاني وطارق شاهين وخالد سعيد)، وقد استعان بالثنائي الأجنبي الأمريكي جو والجزائري كريم، إلى جانب محترفه التونسي سليم الهدوي.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة والدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعبد الله الدح نائب رئيس اللجنة المنظمة وعدد كبير من مسؤولي الفرق المشاركة.

بدأت المباراة سريعة من جانب الشارقة الذي نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق المحترف الجزائري كريم، ليرد المجمع البترولي سريعا بهدفين عن طريق اللاعب سعود بركوش، ويحصل الشارقة على رمية جزائية ينفذها بنجاح المحترف التونسي سليم الهدوي ليدرك التعادل 2/2، ويرد المجمع البترولي بهدفين متتاليين عن طريق مصطفى عياشي وعبد الرحمن برياح، وتصل النتيجة إلى 5/3 للمجمع البترولي بعد مرور خمس دقائق من بداية اللقاء.