قلعة الجاهلي.. موقع استراتيجي وصرح تاريخي

القاهرة (الاتحاد)
قلعة الجاهلي، رمز للقوة والسيطرة، أُقيمت جنوب شرق مدينة العين في العام 1316هـ الموافق 1891م، للدفاع عن الحدود الشرقية للبلاد، وحماية مزارع النخيل الثمينة، ولمّ شمل القبائل القاطنة في المدينة، إحدى أكبر القلاع وأفضل نموذج لفن العمارة ومركز التراث الثقافي في الإمارات، تتمتع بأهمية تاريخية كبيرة، ويعود تاريخ القلعة إلى ثلاثة آلاف سنة ق. م. ذات موقع استراتيجي للأعمال العسكرية لكونها تقع على مقربة من مصادر المياه وتحيط بها الأراضي الخصبة للزراعة.
وفي بداية خمسينيات القرن الماضي، اتخذت القوات البريطانية قلعة الجاهلي قاعدة لجنود ساحل عُمان، وقامت بتوسيع المرافق وإضافة الإنشاءات، إلى جانب إقامة مستشفى، ووضع سياج حول القلعة الأصلية، كمأوى لسكان واحة العين في زمن الاضطرابات.
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القلعة بعد ترميمها وصيانتها تمثل محوراً لمشروع حضاري مهم للمحافظة على المبنى التاريخي وتحويله إلى مركز ثقافي ووجهة للزوار والسياح وتضم ساحتين للعرض إحداهما في مبنى مركز الزوار، ويوفر البرامج والأنشطة والفعاليات على مدار العام والأخرى لمعرض دائم للرحالة ويلفريد ثيسيجر.
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