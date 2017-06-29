القوات العراقية تحاصر «داعش» في كيلومتر واحد بالموصل

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

تمكنت القوات العراقية أمس، من تحرير منطقتي حضرة السادة والأحمدية، تزامناً مع خوض الشرطة الاتحادية ووحدات مكافحة الإرهاب قتالاً شرساً بين المباني المتهالكة وأزقتها الضيقة. وأكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت استكمال تحرير سوق السرجخانة بالكامل، متوغلة في منطقة الكورنيش القديمة المحاذية لنهر دجلة آخر المعاقل الخاضعة «لداعش» بالمدينة القديمة، مشيراً إلى أن إعلان دحر التنظيم الإرهابي في الموصل، بانتظار تحرير مناطق الفاروق 2، وراس الكور التي تضم الخاتونية وعبد خوب والشهوان، وبابي الجديد والطوب ومنطقة السرجخانة، إضافة إلى الميدان الشاملة لمناطق النبي جرجيس وجامع النوري الكبير والحدباء والقليعات والإمام إبراهيم. وقدر الجيش العراقي أن وجود «داعش» انحصر بمناطق يقل مجموع مساحتها عن كيلومتر مربع واحد بالمدينة القديمة، حيث يتحصن قرابة 350 إرهابياً تطوقهم القوات العراقية من جميع الجهات.

وأفاد الفريق جودت بمقتل 63 إرهابياً بالمعارك أمس، بينهم المدعو أبو أحمد الجبوري وزير ما يسمى «ديوان الشرطة العسكرية» وأبو فاطمة الأنصاري المسؤول العسكري بالجانب الأيمن وهو مغربي الجنسية، وأبو أنس السوري مسؤول المفارز بالمنطقة نفسها، وأبو رقية المسؤول البارز في الجانب الأيمن.

وأكد قائد شرطة نينوى العميد الركن واثق الحمداني، وشهود أن الأهالي بدؤوا يطاردون «الدواعش» في الأحياء المحررة بالساحل الأيمن وتسليمهم للقوات الأمنية، حيث تم اعتقال الإرهابي رعد سلطان عواد المسؤول في ما يسمى «ولاية الجزيرة» والمدعو جياد عيسى علي من كتيبة الاقتحامات بعد تسللهما من الجانب الأيمن إلى منطقة حي الصديق الساحل الأيسر المحرر للمدينة. وأحرق أهالي حي الميثاق جنوب شرق الموصل حافلة واعتقلوا صاحبها «الداعشي» وقاموا بتسليمه للقوات الأمنية، تزامناً مع توقيف قيادي كان متخفياً بأحد المنازل في حي البكر شرقي المدينة.

وأكد مصدر أمني تصفية مراهقين انتحاريين حاولا تفجير نفسيهما في حفل زفاف كبير قبيل منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء بمنطقة الدولاب بمحافظة الأنبار. بينما أعلنت خلية الإعلام الحربي أن ضربات شنها سلاح الطيران العراقي دمرت 5 مواقع «لداعش» في ناحية المحلبية الواقعة على بعد 35 كلم غرب الموصل، مشيرة إلى دك مخزن للأسلحة والأعتدة، ومضافة للعصابات الإرهابية ومركبة مفخخة، ومقرات قيادة واتصالات ومفرزة قناصين. وقتل 4 مدنيين وضابط برتبة رائد بانفجار مركبة مفخخة تعود «لداعش» مركونة في منطقة الخاتونية وسط الموصل، بحسب مصدر أمني أشار أيضاً إلى أن القوات الأمنية سارعت بتطويق مكان الحادث ونقلت الجثث ‬ومنعت ‬وصول ‬المدنيين ‬النازحين ‬من المنطقة ‬باتجاه ‬الأحياء ‬المحررة خشية ‬استهدافهم من قبل التنظيم الإرهابي. وقال مراسل لرويترز إن مئذنة مسجد الزيواني الذي تم طرد المتشددين منه، دمرت جزئياً وإنه تم نزع الصليب من برج كنيسة شمعون الصفا.

وأعلن الناطق باسم الحرس الوطني‏‭ ‬بمحافظة ‬نينوى‭ ‬القبض ‬على ‬4 ‬«‬دواعش» ‬بينهم المدعوة شيماء مطلق ‬زوجة‭ ‬ما ‬يسمى ‬«والي» ‬الموصل. وأحبطت القوات الأمنية محاولة تسلل 5 إرهابيين عبور نهر دجلة سباحة من الموصل القديمة على الضفة الغربية باتجاه الساحل الأيسر. وذكرت خلية الإعلام الحربي أن أفراد مديرية الاستخبارات العسكرية رصدوا المسلحين الخمسة وتمت مناداتهم عبر مكبرات الصوت لتسليم أنفسهم، لكنهم وعند وصولهم إلى ضفة النهر فتحوا النيران على القوات الأمنية، ما استدعى الرد عليهم وقتلهم جميعاً، حيث تم العثور على حاوية مطاطية كانت بحوزتهم فيها معدات وأسلحة.

وأكدت قيادة عمليات «قادمون يا نينوى» أن قوات الشرطة الاتحادية أكملت تحرير المحور الموكل إليها في شارع الفاروق الرئيس بالموصل القديمة، وتحرير جامع العمرية وأحياء الجزء الشرقي والتقدم إلى أحياء غربي شارع الفاروق بينها جامع عمر الأسود وراس الكور ودكة بركة ضمن الموصل القديمة.