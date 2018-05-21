«أم كلثوم».. كوكب الإسلام

القاهرة (الاتحاد)
«أم كلثوم»، وُلدت بمكة في العام التاسع عشر ق. هـ، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، سُميت بـ «كوكب الإسلام»، تزوّجها ابن عم أبيها عتيبة بن أبي لهب، ولمّا نزلت سورة المسد، (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ...)، الآية 1»، أجبر أبو لهب ابنه على طلاقها ولم يكن قد دخل بها.
تربت في بيت النبوة واقتبست منه خصال الخير والفضائل، اتصفت بالكرم والحنان، وذات يوم اعترض طريق والدها أحد المشركين، فنثر على رأسه الشريف تراباً، فدخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فأقبلت عليه أم كلثوم لتغسل عنه التراب، وهي تبكي، فقال لها: «لا تبكي يا بنية إن الله مانع أباك».
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ساندت أباها صلى الله عليه وسلم في نصرته ونشر الدعوة، وكانت من أول المسلمات اللاتي هاجرن إلى الحبشة، ثم عادت بعدما هدأت الأوضاع، وشهدت فرحة انتصار المسلمين في بدر.
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المنزلة
قالت أم كلثوم: يا رسول الله، زوجي خير أو زوج فاطمة؟: فسكت النبي، ثم قال: «زوجك ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»، فولت، فقال لها: «هلمي ماذا قلت؟»، قالت: قلت: زوجي ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال: «نعم، وأزيدك دخلت الجنة فرأيت منزله ولم أر أحداً من أصحابي يعلوه في منزله».. وتوفيت أمّ كُلثُوم في العام التاسع من الهجرة وصلّى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على قبرها وعيناه تذرفان.