«أخبار الساعة»: تحية تقدير إلى جنود الوطن البواسل في اليمن

أبوظبي(وام)

قالت نشرة «أخبار الساعة»، إنه في كل مناسبة أو بغير مناسبة تجدد القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعبها الأبي اعتزازها وفخرها بأبنائها البررة الذين سطروا بتضحياتهم وبطولاتهم كل معاني الوفاء لوطن يبادلهم الحب والاعتزاز، ويضعهم في قائمة أمجاده المتوالية، فحين تمر المناسبات الوطنية والدينية على أبناء الدولة البررة، وهم يرابطون على الثغور دفاعاً عن الحق والواجب بعيداً عن الأهل والأحباب، فإنما يبرهنون بذلك على قيم الولاء لوطن عزيز على قلوبهم، وقيادة رشيدة حريصة على مصلحتهم ومستقبلهم ساهرة على صيانة أمنهم ومستقبل أبنائهم وأحفادهم.

وتحت عنوان «تحية تقدير إلى جنود الوطن البواسل في اليمن»، أضافت أن تلك المحبة تظهر من خلال كل التصريحات والأفعال التي دأبت القيادة الرشيدة على القيام بها لمؤازرة جنودنا البواسل.

وأشارت النشرة الصادرة عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» إلى أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين وكبار الإعلاميين لقضاء أول أيام العيد إلى جانب جنود قواتنا المسلحة باليمن، ليست سوى خطوة مهمة ضمن الخطوات العديدة التي تقوم بها القيادة للتعبير عن اعتزازها بالدور الوطني الكبير لجنودنا البواسل من قواتنا المسلحة الذين يقفون في ساحات الشرف والكرامة لمساندة إخوانهم في اليمن الشقيق لاستعادة حقوقهم المشروعة وتحريره من يد العابثين بأمنه واستقراره.

وأضافت أن معالي الدكتورة أمل القبيسي، ذهبت إلى جنودنا البواسل، وهي تحمل معها التحيات والتبريكات والتهاني بعيد الفطر السعيد من الشعب الإماراتي وقيادته الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

وذكرت أن معاليها جددت ما سبق وأكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كل مرة يؤدي فيها واجب العزاء في أحد شهداء الحق والواجب من أبناء قواتنا المسلحة المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» في اليمن، حيث تعلمنا من سموه أن دولة الإمارات ستظل بجنودها البواسل وفية لانتمائها العربي، وستعمل بكل إخلاص إلى جانب أشقائها للدفاع دوماً عن الحمى والثرى العربيين متى ألم بهما خطر أو تهديد.

وقالت إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلك باتت تؤصل لكل شعور وكل تعبير تجاه جنود الوطن وأبنائه المدافعين عنه في مختلف الجبهات داخلياً وخارجياً، وهي تجسيد مستمر لاعتزاز دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بتضحيات أبنائها وتقديرها لإنجازات أولئك الذين يعملون من دون كلل من أجل نهضتها، كما تؤكد في الوقت نفسه أن الإمارات ستظل وفية لهؤلاء الشهداء البواسل وستسجل تضحياتهم في صفحات التاريخ لتظل درساً لأبناء الوطن من أجيال المستقبل تؤكد لديهم قيم التضحية والانتماء، وتحضهم على الدفاع عن الحق والعدل والوقوف بجانب المظلومين..

وذلك انطلاقاً من الاعتزاز بالانتماء والهوية والوعي التام بمقتضيات الدفاع عن الأمن والاستقرار، وعن وحدة الدول وسلامة أراضيها وسيادتها والدفاع عن قيم العدل وحق الشعوب في الحياة الكريمة، وهو مبدأ إماراتي أصيل يتجاوز علاقات الأخوة العربية والإسلامية إلى العلاقات الإنسانية بوجه عام.

وأكدت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي أن موقف الإمارات تجاه قضية الأمن والدفاع عن الحق موقف راسخ وأصيل، وستستمر على هذا النهج حتى يتحقق السلام وتنعم كل الشعوب بالأمن والأمان، كما ستظل رأس حربة في مواجهة الإرهاب الذي بات يمثل اليوم أكبر تهديد إقليمي ودولي ليس لدولة الإمارات وشعبها فقط، بل لكل الشعوب والدول الشقيقة والصديقة في منطقة الخليج وخارجها ومن هنا تبرز أهمية تلاحم القيادة مع الشعب لتشكل سداً منيعاً أمام كل محاولات الاختراق التي قد تأتي من أقرب المقربين.