الحكومة تعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة الكوليرا

عدن (الاتحاد)

أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، رفع حالة الطوارئ بالقطاع الصحي في محافظات أبين وعدن ولحج والضالع وشبوة، لمواجهة وباء الكوليرا الذي عاود الانتشار بشكل سريع وتسجيل وفيات وآلاف المصابين.

ووجه ابن دغر بتفعيل عمليات الترصد للوباء والإبلاغ السريع لاحتواء الوباء بشكل سريع، مطالباً محافظي المحافظات الخمس برفع درجة الاستعداد القصوى لمراقبة الأوضاع في المستشفيات والمراكز الصحية، وتعزيز القدرات اللازمة لمجابهة المرض، واتخاذ تدابير لمكافحته.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للسيطرة على المرض، ومنع انتقاله إلى محافظات مجاوره.

ونقلت ثلاث طائرات مستأجرة تابعة لليونيسيف 36 طناً من لوازم تنقية المياه إلى اليمن، من أجل رفع الجهود الرامية إلى مكافحة أسوأ تفشٍ لوباء الكوليرا في العالم. وذكرت منظمة اليونيسيف في بيان أمس، أن اللوازم شملت 750 ألف كيس من ملح الإماهة الفموية بما يكفي لعلاج 10000 شخص، و10.5 مليون قرص لتنقية المياه، وغيرها من مستلزمات الصرف الصحي.

وقال نائب ممثل اليونيسيف في اليمن، شيرين فاركي: إن المنظمة «في سباق مع الزمن»، وإن «فرقها تعمل مع الشركاء ليس فقط لتوفير العلاج للمرضى، ورفع مستوى الوعي بين المجتمعات المحلية، بل أيضا لتجديد إمدادات الأدوية وتوزيعها بسرعة»، مشيراً إلى أن عمليات النقل الجوي للوازم الأساسية ستستمر في الأيام المقبلة.

‏ومع اكتمال شهرين منذ إعلان تفشي وباء الكوليرا في اليمن في 27 أبريل، تم تسجيل قرابة 29000 حالة إصابة بالإسهالات الحادة واشتباه بالكوليرا، و1400 حالة وفاة في عموم ‫البلاد.

وتقول «اليونيسيف»: «إنها دعمت أيضاً إنشاء 488 نقطة للعلاج بالإماهة الفموية، وأكثر من 20 مركزاً لعلاج الإسهال في جميع أنحاء اليمن الغارق في نزاع دامٍ منذ أكثر من عامين».