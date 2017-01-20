غنتوت (الاتحاد)

تتجه أنظار عشاق ومحبي لعبة الملوك، اليوم، إلى نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو لمتابعة مهرجان ختام النسخة الـ17 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، الذي ينظمه النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتجمع المباراة النهائية بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وديزرت بالم، وتسبق النهائي مواجهة بين غنتوت ياس صاحب الأرض مع أبوظبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويعقب المباراة النهائية حفل توزيع الجوائز للفرق الثلاثة الأوائل.

جهَّزت اللجنة المنظمة للحدث كل الترتيبات التنظيمية، وتبدأ الاحتفالية الختامية في الثانية ظهراً، بفتح أبواب النادي أمام الجمهور، على أن تبدأ الفعاليات الترفيهية المصاحبة للنهائي في الثالثة عصراً بعد وصول كبار الشخصيات، وتبدأ العروض برقص الخيول وعرض الجو جيتسو من اتحاد الجو جيتسو وعرض للكلاب البوليسية من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ثم يأتي عرض القفز بالمظلات لهواة السباحة في الفضاء، وبعدها استعراض جوي لفريق فرسان الإمارات، ويتخلل العروض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين أبوظبي وغنتوت ياس على أن يعزف النشيد الوطني للدولة قبل انطلاقة المباراة النهائية التي تجمع بين الإمارات وديزرت بالم.

ويدخل الفريقان المواجهة بحثاً عن الفوز بأغلى الكؤوس إلا أن التكهن بالبطل قبل انتهاء اللقاء صعب للغاية نظراً إلى أن كلا الفريقين يملك نفس الحظوظ والإمكانيات الفنية على مستوى اللاعبين والخيول، إضافة إلى أن كل فريق وصل للنهائي دون خسارة، حيث فاز «الإمارات» على فريق «بن دري» حامل اللقب 10-7، وعلى فريق «زيدان» 12-8، ليطيح بأقوى فريقين خارج البطولة، وفي المربع الذهبي لم يجد صعوبة في الفوز على فريق «غنتوت» 9-6.

ويعتمد فريق «الإمارات» على فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجانب مجموعة من اللاعبين أبرزهم لوكس مونتيدفردي وماتيس بنويت وجاك هايدي، وقد شارك حبتور الحبتور في المباراة الماضية في المربع الذهبي بدلاً من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.