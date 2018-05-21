فتاوى يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

قضاء الصوم عن الميت

من مات وعليه صيام هل يقضي عنه وليه؟

* لا تصح النيابة في الصوم عن الحي ولا عن الميت، قال العلامة الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل: «وأما الصوم فلأنه لا تصح النيابة فيه مع الحياة، وأما مع الموت فعندنا أنه لا يصوم أحد عن أحد حيا كان أو ميتا»، وعلى ما ذكرنا فقضاء الصوم عن الميت غير مطلوب شرعا والحديث الوارد في ذلك منسوخ». والله تعالى أعلم

تقديم الطعام لغير المسلمين

في نهار رمضان

عامل بوفيه مسلم في مكان فيه غير مسلمين، فهل يجوز أن يقدم لهم الطعام في نهار رمضان؟

* لا شك أن احترام الجو العام في نهار رمضان مطلب شرعي، ولكن عملك في الفندق قد يتطلب منك أن تقدم الطعام في نهار رمضان لغير الصائمين، فالفنادق تكون عادة ممراً للمسافرين المرخص لهم بالفطر أو غيرهم من أصحاب الأعذار من النساء والأطفال أو غير المسلمين على اعتبار أنهم ليسوا مخاطبين بالصيام حتى يدخلوا في الإسلام. والله تعالى أعلم