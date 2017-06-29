«الشرعية» تُضيِّق الخناق على الانقلابيين في صرواح

عقيل الحلالي (صنعاء)

شنت قوات الشرعية في اليمن، المدعومة من التحالف العربي، أمس، هجمات عدة على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محيط بلدة صرواح معقلها الأخير في محافظة مأرب شرق البلاد. وقالت مصادر عسكرية ميدانية: «إن القوات الحكومية مدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي هاجمت مواقع الميليشيات الانقلابية في جبل الأشقري شرق صرواح، بالتزامن مع استمرار المعارك في الجبهة الشمالية بالقرب من جبل الدرعي، بعد تحرير جبل مرثد الاستراتيجي الثلاثاء، في إنجاز عسكري نوعي، شاركت فيه قوات إماراتية».

وأضافت المصادر، أن القوات الحكومية المرابطة جنوب صرواح هاجمت أيضاً مواقع للانقلابيين في جنوب غرب البلدة على الطريق المؤدي إلى صنعاء التي تبعد نحو 50 كيلومتراً. وساند طيران التحالف العربي تقدم القوات الحكومية صوب جبل الأشقري وقصف مواقع وتعزيزات للميليشيات في شمال وغرب صرواح. وذكر مركز سبأ الإعلامي، التابع للمقاومة الشعبية في مأرب، أن غارات جوية للتحالف دمرت صباح الأربعاء، أربع مركبات عسكرية للميليشيات كانت تقل مسلحين حوثيين في صرواح، في حين قالت وكالة سبأ الحكومية التي يديرها المتمردون الحوثيون في صنعاء: إن قصفاً جوياً ساند «زحف» قوات الحكومة باتجاه جبل الأشقري.

وأعلنت مصادر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مصرع قيادات حوثية ميدانية في هجمات وكمائن للقوات شمال صرواح، بينهم مسؤول إمداد الحوثيين في منطقة المحجزة، أبو حمزة الجرموزي، وياسر الزايدي. وكان 21 متمرداً حوثياً لقوا مصرعهم وجرح عشرات آخرون أمس الأول، خلال معركة تحرير جبل مرثد الاستراتيجي المطل بمساحته البالغة سبعة كيلومترات على صرواح من جهة الشمال، بحسب مصادر عسكرية رسمية، بينما تحدث مسؤولون في المقاومة عن 40 قتيلاً على الأقل في صفوف الميليشيات. وبتحرير هذا الجبل، قطعت القوات الحكومية طريق إمدادات آمن للميليشيات عبر بلدة حريب القراميش المتاخمة لبلدة بني حشيش التابعة لصنعاء، وسيطرت نارياً على الطريق الرئيس لإمدادات الانقلابيين، والذي يربط صرواح بعاصمة البلاد عبر بلدة خولان.

وسيمهد طرد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من صرواح وصول القوات الحكومية إلى صنعاء التي تخضع لهيمنة الميليشيات منذ أواخر سبتمبر 2014. وقال رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن محمد علي المقدشي، لدى تفقده أمس، معسكري قوات النجدة والأمن الخاص في مأرب: «إن مواجهة الميليشيات الانقلابية ومحاربة الإرهاب في صدارة أولويات المؤسسة العسكرية والأمنية التي ستضرب بيد من حديد كل من يخل بالنظام والقانون أو يسعى للنيل من أمن اليمن والمنطقة». وأشاد المقدشي بالدور القوي والفاعل لقوات الأمن في مأرب «وتمكنها من إفشال مخططات العدو والقوى الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة» المحررة في أكتوبر 2015.