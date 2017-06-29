تحسن أسعار المساكن في بريطانيا

لندن (د ب أ)
أظهر تقرير صادر عن «اتحاد البناء القومي» البريطاني، أمس، ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال يونيو الحالي بعد تراجع مطرد لمدة 3 أشهر سابقة.
وارتفعت الأسعار في بريطانيا خلال الشهر الحالي بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، بعد تراجع بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الشهر الحالي بنسبة 0.1% فقط. في الوقت نفسه ارتفعت الأسعار خلال يونيو الحالي بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، بعد ارتفاع بنسبة 2.1% سنوياً خلال الشهر الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الشهر الحالي 1.9% سنوياً.
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وأضاف أن اتجاهات سوق المساكن تعتمد بدرجة كبيرة على تطورات حالة الاقتصاد بشكل أوسع. يأتي ذلك في حين تراجعت أسعار المساكن خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأول، في حين ارتفعت بنسبة 2.9% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.