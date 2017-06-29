تحسن أسعار المساكن في بريطانيا

لندن (د ب أ)

أظهر تقرير صادر عن «اتحاد البناء القومي» البريطاني، أمس، ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال يونيو الحالي بعد تراجع مطرد لمدة 3 أشهر سابقة.

وارتفعت الأسعار في بريطانيا خلال الشهر الحالي بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، بعد تراجع بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الشهر الحالي بنسبة 0.1% فقط. في الوقت نفسه ارتفعت الأسعار خلال يونيو الحالي بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، بعد ارتفاع بنسبة 2.1% سنوياً خلال الشهر الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الشهر الحالي 1.9% سنوياً.

وقال «روبرت جاردنر» كبير خبراء الاقتصاد في «اتحاد البناء القومي»، إنه من غير الواضح «في هذه اللحظة ما إذا كانت زيادة أسعار المساكن في يونيو تعكس قوة حالة الطلب على خلفية تحسن سوق العمل واستمرار أسعار الفائدة المنخفضة لقروض التمويل العقاري أو بسبب نقص المساكن المعروضة في السوق باعتباره العامل الأهم».

وأضاف أن اتجاهات سوق المساكن تعتمد بدرجة كبيرة على تطورات حالة الاقتصاد بشكل أوسع. يأتي ذلك في حين تراجعت أسعار المساكن خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأول، في حين ارتفعت بنسبة 2.9% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.