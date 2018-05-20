حمزة شكور شيخ المنشدين

القاهرة (الاتحاد)

المنشد السوري حمزة شكور من أبرز أعلام فن الإنشاد الديني في العالم العربي، ويلقب في سوريا بـ «شيخ المنشدين»، ظل على مدى عشرات الأعوام المنشد الأول والأبرز في الجامع الأموي الكبير في دمشق، فضلاً عن أنه ترأس رابطة المنشدين.

ولد حمزة شكور سنة 1944 في حي القابون بدمشق، وكان والده يعمل مؤذناً، ومنذ سنوات طفولته الأولى تعلق قلبه ووجدانه بالجامع، حيث كان والده يصطحبه ليتعلم أصول الدين، وحفظ القرآن ودراسة الأحاديث، ومن هنا بدأت تظهر موهبته في فن الإنشاد والإلقاء، وقد لاقت هذه الموهبة إعجاب وتقدير كل من حوله، وحاول المقربون من والده أن يشجعوه على أن يمضي في هذا الطريق لما يتمتع به من صوت عذب وقوي.

أثناء دراسته بالمرحلة الابتدائية بمدرسة أبي ذر الغفاري، كان المعلمون يدعونه لقراءة القرآن الكريم في الإذاعة المدرسية، وأسس فرقة للإنشاد برفقة بعض تلاميذ المدرسة، وكان يشارك بها في إحياء المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية.

حرص شكور منذ صغره على صقل موهبته بالعلم والدراسة، حيث تتلمذ على يدي الشيخ محمد حمزة القابوني، ودرس علم التجويد واللغة العربية وفنون الشعر وطريقة الارتجال، وبعدها انضم إلى فرقة المنشد السوري الأشهر، الشيخ سعيد فرحات، وفي هذه الفرقة تعلم أصول وقواعد فن الإنشاد، وتعرف على مدارسه المختلفة، فضلاً عن تعلم أصول التأليف الموسيقي.