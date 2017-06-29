الصين تسحب 44 ألف سيارة كورية جنوبية من أسواقها

بكين (أ ف ب)

سحبت السلطات الصينية أكثر من 44000 سيارة كورية جنوبية بسبب «احتمال وجود خطر على السلامة»، ما يمكن أن يشكل ضربة جديدة لصانعي السيارات الكوريين الجنوبيين في ظل النزاع الدبلوماسي القائم بين البلدين.

وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي استرجاع 43.764 سيارة هيونداي موديل «سانتا» لعيب يمكنه أن يسبب عطلاً في المحرك.

وقالت الإدارة العامة للإشراف على الجودة والمعاينة والضمان أمس إنه سيتم سحب 601 سيارة من موديل كيا بورّيجو بسبب انفلات عزقات العجلات.

كما تم سحب 40 سيارة كيا سورينتو لعطل في أنبوب في المحرك قد يتسبب في تسرب وحريق.

تأثر إنتاج هيونداي بشدة بعد خلاف بين بكين وسيؤول حول نصب الدرع الصاروخية الأميركية (ثاد) على الأراضي الكورية، والذي تعارضه الصين.

ومني كل من شركة هيونداي وشركة كيا موتورز التابعة لها بخسائر فادحة في المبيعات بالصين.

وانخفض صافي ربح هيونداي خلال الربع الأول من العام بنسبة 21% ليسجل 1.46 تريليون ون (1.3 مليار دولار) ليكون ذلك الانخفاض الثالث عشر على التوالي بمستوى الأرباح الربعية.

وحظرت الصين مؤخراً المجموعات السياحية من الذهاب إلى كوريا، إلى جانب إغلاقها العشرات من محال «لوتي» الكورية للبيع بالتجزئة.