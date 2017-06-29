يلين: لا نتوقع أزمة مالية جديدة على «مدى حياتنا»

لندن (رويترز)
قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأول، إنها لا تعتقد أنه ستحدث أزمة مالية أخرى على الأقل على مدى حياتها وإن الفضل في ذلك يرجع إلى حد كبير إلى إصلاحات النظام المصرفي منذ انهيار القطاع في 2007-2009. ومتحدثة في حلقة نقاشية في لندن قالت يلين «هل لي أن أقول إنه لن تكون هناك أزمة مالية أخرى مطلقا؟»
«ربما تعرفون أن ذلك قد يكون من قبيل المبالغة لكنني أظن أننا أكثر آمانا بكثير وآمل بأنها (أزمة مالية) لن تحدث على مدى حياتنا ولا أعتقد أنها ستحدث».
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وكررت أيضا رأيها بأن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة فقط بشكل تدريجي. وقالت «نعتقد أنه سيكون من المناسب لبلوغ أهدافنا أن نرفع أسعار الفائدة بطريقة تدريجية جدا إلى مستويات من المرجح أن تبقى منخفضة كثيرا،
وأن تبقى منخفضة بالمعايير التاريخية لفترة طويلة». وأضافت أن مخزون السندات الذي راكمه مجلس الاحتياطي الاتحادي لمساعدة الاقتصاد الأميركي على تجاوز الأزمة سيجري تقليصه «بشكل تدريجي ويمكن التكهن به».