«أبوظبي الأول» يحصد جائزة «أفضل بنك للتمويل التجاري»

أبوظبي (الاتحاد)
حصد بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، جائزة «أفضل بنك للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وتسلّم البنك الجائزة خلال حفل توزيع جوائز «جي تي آر ليدرز إن ترايد» 2016 الذي أقيم مؤخراً في لندن. وتنظم مجلة «جي تي آر» جوائز «جي تي آر ليدرز إن ترايد» بهدف تسليط الضوء على الشركات والمؤسسات المتميزة في أسواق التجارة والسلع، والموردين وتمويل الصادرات.
وقال أندريه الصايغ، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والخدمات المصرفية الاستثمارية بالإنابة: «نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة وتسلمنا لجائزة «أفضل بنك للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الأمر الذي يعكس المكانة المصرفية القوية التي نتمتع بها فيما يتعلق بالنقد والتجارة.
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