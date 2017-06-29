«أبوظبي الأول» يحصد جائزة «أفضل بنك للتمويل التجاري»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، جائزة «أفضل بنك للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وتسلّم البنك الجائزة خلال حفل توزيع جوائز «جي تي آر ليدرز إن ترايد» 2016 الذي أقيم مؤخراً في لندن. وتنظم مجلة «جي تي آر» جوائز «جي تي آر ليدرز إن ترايد» بهدف تسليط الضوء على الشركات والمؤسسات المتميزة في أسواق التجارة والسلع، والموردين وتمويل الصادرات.

وقال أندريه الصايغ، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والخدمات المصرفية الاستثمارية بالإنابة: «نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة وتسلمنا لجائزة «أفضل بنك للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الأمر الذي يعكس المكانة المصرفية القوية التي نتمتع بها فيما يتعلق بالنقد والتجارة.

ومن جانبنا، سنواصل العمل مع عملائنا لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الرائدة في السوق وتعزيز قنواتنا التجارية والتعاون مع فريق عملنا المتخصص لكي ننمو معاً. يشار إلى أن مجلة التجارة العالمية تأسست عام 2002، وتعد واحدة من أبرز مصادر الأخبار ودور النشر، ومنظمي الفعاليات في العالم ضمن أسواق التجارة العالمية وتمويل السلع الأساسية والتصدير. وكان بنك أبوظبي الأول قد حصد عدداً من الجوائز منذ الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني الذي تم مطلع العام الحالي، حيث يأتي حصوله على هذه الجوائز، استناداً إلى إنجازات كلا البنكين. ويفخر بنك أبوظبي الأول بالتاريخ العريق للمؤسستين الماليتين الرائدتين، حيث يحتفل البنك بهويته المؤسسية المشتركة الجديدة، وبرؤيته وشعاره «ننمو معاً».