موسم الإجازات يهبط بسيولة الأسواق لمستوى قياسي

حاتم فاروق (أبوظبي)

تراجعت سيولة الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، متأثرة بحالة الهدوء التي سادت أوساط المستثمرين نتيجة موسم الإجازات والأعياد، فيما شهدت عدد من الأسهم القيادية المدرجة ضغوط بيع ساهمت في تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بينما نجح مؤشر سوق أبوظبي في عكس اتجاه السلبي بعدما أغلق في المنطقة الخضراء متأثراً بعمليات شراء تمت على عدد من الأسهم المدرجة بالقطاع العقاري.

وشهدت أولى جلسات الأسواق المالية المحلية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، تراجع السيولة إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ فترة بعيدة، حيث تم التعامل على 156 مليون سهم، بقيمة إجمالية لم تتجاوز الـ 320 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5318 صفقة.

وأقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، مرتفعا بنسبة 0.4% عند مستوى 4450 نقطة، وبتداولات بلغت 137 مليون درهم، بعدما قام مستثمرو السوق بالتعامل على أكثر من 56 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2417 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهما، فيما تراجعت أسعار 11 سهما، وظلت أسعار 7 أسهم عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي، في مستهل تداولاته بعد إجازة العيد على انخفاض بنسبة 0.7% عند مستوى 3379 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 183 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو السهم على نحو 100 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2901 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 12 سهما، فيما تراجعت أسعار 18 سهما، وظل سهم واحد عند الإغلاق السابق.