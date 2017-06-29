«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة خدمة «محوي شمال» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة أدنوك للتوزيع، محطة خدمة «محوي شمال»، الواقعة في منطقة محوي على الطريق السريع بين مدينتي أبوظبي والعين، وبذلك يرتفع عدد محطات الخدمة العاملة في مدينة أبوظبي وضواحيها إلى 98 محطة خدمة، و10 محطات أدنوك إكسبرس.

وتقدم المحطة لروّادها على مدار الساعة خدمات التزود بالوقود بأنواعه الثلاثة، إي بلس 91، وخصوصي 95، وسوبر 98، إضافة للديزل الصديق للبيئة، وذلك عبر 6 جزر و12 مضخة قادرة على خدمة 24 مركبة بشكل متزامن، في حين يجري العمل لتزويدها بوقود الغاز الطبيعي للمركبات. وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «مع افتتاح هذه المحطة، نؤكد في أدنوك للتوزيع أننا ملتزمون بالتوجه الاستراتيجي الأشمل لشركتنا المتمثل في تلبية احتياجات الطاقة اليومية لمختلف القطاعات في دولة الإمارات وفق أعلى مستويات الجودة، وهو ما نعتبره الدافع الأساسي لنا».

وأضاف الراشدي: «منذ مطلع عام 2017، كان عملاؤنا في مختلف مناطق دولة الإمارات على موعد مع افتتاح 22 محطة من أصل 35 محطة خدمة جديدة نصت خطتنا التوسعية على افتتاحها خلال العام الجاري. نحن فخورون بهذا الإنجاز، وسنواصل العمل جاهدين لمواصلة تعزيز تجربة عملائنا سواء على مستوى الخدمات والمنتجات عالية الجودة أو فيما يتعلق بالوجود الجغرافي». وتماشياً مع توجهاتها الرامية إلى توفير وقود بديل ومنخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى دولة الإمارات، تعمل أدنوك للتوزيع في الوقت الراهن لاستكمال التجهيزات اللازمة للإعلان عن محطة «محوي شمال» كأكبر محطة خدمة توفر وقود الغاز الطبيعي للمركبات على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

وقبل نهاية العام 2017، ستكون محطة «محوي شمال» المركز الأساسي لتزويد محطات شبكة أدنوك للتوزيع بوقود الغاز الطبيعي للمركبات، حيث ستوفر المحطة قدرة ضخ تبلغ 2.850 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المضغوط في الساعة. وأضاف الراشدي: «إن توفير البنية التحتية التي من شأنها تعزيز انتشار المركبات العاملة بمصادر الطاقة النظيفة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المضغوط، يعد أحد أبرز مقومات استراتيجية أدنوك للتوزيع لدعم مساعي إمارة أبوظبي الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية للمركبات».