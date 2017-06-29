«جواب» من جمارك دبي ترد على المحادثات الفورية في أقل من ثانية

دبي (الاتحاد)

حققت خدمة «جواب» للذكاء الصناعي التي أطلقتها جمارك دبي في مارس الماضي أعلى معدلات سرعة الاستجابة للمحادثة الفورية، حيث تتمكن من الإجابة الفورية على استفسارات وأسئلة المتعاملين والجمهور مهما بلغ عدد أو حجم المحادثات التي تجريها الخدمة في وقت قياسي، بأقل من ثانية واحدة، كما ارتفعت نسبة الاستجابة إلى نحو 70% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتقوم الخدمة الذكية الجديدة بالرد على استفسارات المتعاملين والجمهور والتواصل معهم آلياً عبر موظف افتراضي على مدار الساعة دون أي تدخل بشري، من خلال حساب جمارك دبي على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك «Facebook» وتويتر «Twitter»، بما يسهل ويسرع عمليات تفاعل العملاء مع الخدمات الجمركية الذكية والمبتكرة لجمارك دبي.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى تقديم إجابة دقيقة ووافية على تساؤلات الجمهور والعملاء المرتبطة بخدمات ومبادرات الدائرة، من خلال المحادثة الفورية، بناء على المعلومات المتوافرة، بالإضافة إلى قدرتها على استيعاب احتياجات المتعاملين، والتعامل معها عبر تحليلها وإعادة تقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق للمساهمة في إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر.