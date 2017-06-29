«اقتصادية رأس الخيمة» تفتتح كاونتراً لسعادة المستهلكين

رأس الخيمة (الاتحاد)

افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أول كاونتر لسعادة المستهلكين في مركز راك مول التجاري، لتوثيق العلاقة مع المستهلكين عبر استقبال ملاحظاتهم وحل الشكاوى ودياً في متاجرهم الخاصة قبل أن يتم تقديمها إلى مقر الدائرة

دشن الكاونتر الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بحضور فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة، وموظفي قسم الحماية التجارية وعدد من مسؤولي وموظفي راك مول. وقالت فاطمة السويدي مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة، في بيان أمس: «إن دور الدائرة تمحور في تدريب موظفي المركز لتعريفهم بـالمعايير الواجب توافرها في مراكز إسعاد المستهلكين بشكل عام، إلى جانب طرق استقبال شكاوى المستهلكين وحلها بالطرق الودية والمرضية لكل من التاجر والمستهلك». ولفتت إلى توفير المعايير التي حددتها الدائرة من أجل استقبال شكاوى المستهلكين من ناحية أرقام التواصل، ودليل إرشادي لتوضيح آلية تقديم الشكوى باللغتين العربية والإنجليزية. وأضافت أن هذا الكاونتر هو لفتح قنوات جديدة لتعزيز التواصل المباشر مع المستهلكين، وإيجاد طرق مبتكرة للارتقاء بمعايير الخدمات التي نقدمها لهم، مدفوعين بمساعينا الحثيثة لتحقيق التميز في تقديم خدماتنا على كل المراكز التجارية بالإمارة.