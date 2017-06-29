«الإمارات» تشغل رحلة يومية إلى أورلاندو في أشهر الذروة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أعلنت طيران الإمارات، أمس، زيادة عدد رحلاتها إلى أورلاندو في الولايات المتحدة الأميركية إلى 7 رحلات في الأسبوع بمعدل رحلة يومية، وذلك لأشهر يوليو وأغسطس وديسمبر، إضافة إلى يناير 2018، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الوجهة خلال أشهر الذروة.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات، إنه تم اتخاذ هذا القرار في إطار المراجعة المستمرة للعمليات من أجل ضمان توفير سعة مقعدية مناسبة لخدمة الطلب من العملاء عبر شبكة خطوطنا العالمية.

وأوضح المتحدث، أن الشركة قررت طيران الإمارات زيادة عدد رحلاتها إلى أورلاندو من معدلها الحالي البالغ 5 رحلات في الأسبوع إلى رحلة يومية، وذلك لأشهر يوليو وأغسطس وديسمبر، إضافة إلى يناير 2018.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من إعلان طيران الإمارات، تقليص رحلاتها إلى 5 مدن أميركية هي بوسطن، وأورلاندو، وفور لودرديل، وسياتل، ولوس أنجليس، في أعقاب تراجع معدلات حجز المقاعد على رحلات الشركة إلى هذه الوجهات نتيجة القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بشأن منح التأشيرات والأجهزة الإلكترونية، والتي كان لها تأثير مباشر على مصلحة المسافرين وعلى الإقبال على السفر باتجاه الولايات المتحدة. وفي سياق متصل أفاد متحدث باسم طيران الإمارات، أن الشركة لم تتلقَّ بعد أي تعليمات جديدة بشأن التطبيق الجزئي لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حظر دخول رعايا بعض الدول إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي قضت المحكمة العليا الأميركية بتطبيقه مؤخراً بعد أن التماس قدمته الإدارة الأميركية في الثاني من يونيو الجاري للسماح لها بالمضي قدماً في تنفيذ أمر حظر السفر الذي يشمل مواطني ست دول في الشرق الأوسط وأفريقيا. يذكر أن الرئيس الأميركي أصدر أمراً تنفيذياً في مارس الماضي بفرض حظر مدته 90 يوماً على دخول مواطني الدول الست وحظراً آخر مدته 120 يوماً على دخول كل اللاجئين لتمكين الإدارة الأميركية من تنفيذ عمليات فرز أكثر صرامة لهم لكن قضاة فيدراليين أوقفوا القرار قبل سريانه في وقت لاحق من الشهر ذاته. ويستثني القرار الذي صدر في مارس حاملي بطاقات الإقامة الدائمة «جرين كارد»، والتأشيرات السارية من مواطني هذه الدول.