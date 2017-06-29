«تنظيم الاتصالات»: أجهزة الدولة آمنة من فيروس «بيتيا»

حاتم فاروق (أبوظبي)

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، 10 نصائح لتفادي أضرار النسخة الجديدة لفيروس «الفدية» الإلكتروني الذي أصاب أجهزة كمبيوتر وخوادم معلوماتية تابعة لدول ومؤسسات وشركات عالمية منذ الثلاثاء الماضي، مؤكدة أن الخدمات الحكومية الإلكترونية التابعة لمؤسسات الدولة لم تتأثر بالفيروس الجديد الذي يطلق عليه اسم فيروس «بيتيا».

وأفاد الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، بأنه حتى الآن لم يردنا أي حالات بتأثر الخدمات الحكومية الإلكترونية في الدولة أو الأجهزة الإلكترونية بالنسخة الجديدة من فيروس الفدية «Petya»، فيما أهابت الفرق التابعة للهيئة بالمسؤولين عن الأنظمة الإلكترونية الحكومية رفع درجة الجاهزية والمراقبة المستمرة للأنظمة وإبلاغ الهيئة في حالة تعرض أجهزتهم لهذا الفيروس.

وقالت الهيئة: إن الفيروس الجديد يقوم بإعادة تشغيل جهاز الضحية وتشفير جدول الملف الرئيسي (Master File Table)، ثم استبدال سجل التمهيد الرئيس (Master Boot Record) بمجموعة من التعليمات البرمجية الخبيثة التي تجعل الجهاز غير قابل للتشغيل.

ودعت الهيئة، جمهور المستخدمين إلى اتباع عدد من الخطوات في حال تعرض الأفراد لهذا الفيروس، منها تجنب الانصياع لطلبات المخترقين، لأنه لا يمكنك ضمان استعادة ملفاتك عند دفع الفدية، مع إبلاغ قسم تقنية المعلومات بالمؤسسة التي تعمل بها إذا كان جهازك من المتضررين بالفيروس.