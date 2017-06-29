اليورو يتراجع بعد أنباء عن المبالغة في تفسير تصريحات دراجي

لندن (رويترز)

تراجع اليورو والعائد على سندات المنطقة أمس بعدما قالت مصادر في البنك المركزي الأوروبي لـ «رويترز» إن السوق بالغت في تفسير تصريحات ماريو دراجي رئيس البنك.

وقالت مصادر مطلعة على فكر دراجي إنه كان يريد التلميح لتقبل فترة من ضعف التضخم وليس تشديد السياسة النقدية قريبا في التصريحات التي أدلى بها أمس الأول وتسببت في اضطراب الأسواق. وامتنع البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.

وانخفض اليورو مقابل الدولار إلى 1.1290 دولار بما يقل سنتا عن الذروة التي بلغها في وقت سابق. وتراجع العائد على السندات الألمانية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى خلال شهر البالغ 0.41% ليستقر خلال اليوم عند 0.35%.

وزاد اليورو أكثر من 10 مقابل الدولار منذ يناير في ظل تبدد المخاطر السياسية الأوروبية وتحسن البيانات الاقتصادية بما شجع المستثمرين على شراء العملة. واستقر العملة الأوروبية الموحدة خلال اليوم مقابل الدولار عند 1.1337 دولار.