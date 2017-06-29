15 % نمو السياحة البحرية في دبي



تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017 دبي (الاتحاد) شهد موسم السياحة البحرية في دبي 2016-2017، استقبال 625 ألف زائر عبر البحر من خلال 157 رحلة بحرية، مسجلاً بذلك نسبة نمو بلغت 15% و18% على التوالي، بالمقارنة مع الموسم الماضي 2015/‏‏2016. أعلنت إدارة السياحة البحرية في دبي في بيان أمس، عن اختتام موسم السياحة البحرية رسمياً، بمغادرة السفينة السياحية «سي أس سي برنسيس» ميناء راشد في دبي كمحطّة توقّف. وتستكمل السفينة رحلتها إلى ميناء العقبة، كجزء من 104 ليالٍ سياحية بحرية حول العالم. كما شهد الموسم زيارة للسفينة «ثومسن كروزس»، أول خط ملاحي بريطاني يمتلك مقراً له في المنطقة. وقال جمال حميد الفلاسي، مدير إدارة السياحة البحرية في دبي: «بناءً على هذا النجاح، وكذلك الشراكات التي نعقدها خلال المواسم المقبلة، فإنّنا على ثقة من تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثّل في استقبال مليون زائر بحري سنوياً في دبي بحلول الموسم السياحي البحري 2020/‏‏2021».