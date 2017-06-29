  • الخميس 05 شوال 1438هـ - 29 يونيو 2017م

تتصدرها السعودية والكويت.. والفنادق تتجاوز حاجز الـ90 %

إشغال قياسي على رحلات الطيران القادمة من دول «التعاون» خلال عيد الفطر
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تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت رحلات شركات طيران بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عطلة عيد الفطر المبارك معدلات إشغال قياسية، بلغت ذروتها في يوم الجمعة الماضي الموافق 23 يونيو، بعد أن وصلت إلى أكثر من 90%، بحسب مصادر عاملة في شركات طيران.

واستقبلت المنشآت السياحية والترفيهية في دبي تدفقات ضخمة من السياح الخليجيين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وسط توقعات باستمرار النمو في عدد الأسر الخليجية الوافدة إلى الإمارة خلال موسم الصيف الحالي الممتد حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، بإجمالي يزيد على 1.2 مليون سائح، وفقاً لتقديرات مسؤولين في القطاع السياحي.

وتوقع هؤلاء استحواذ النزلاء الخليجيين على ما يتراوح بين 60% و70% من إجمالي النزلاء خلال موسم الصيف الجاري، لافتين إلى أن حجوزات اللحظات الأخيرة من السوقين المحلي والخليجي رفعت إشغال الفنادق خلال عطلة العيد إلى أكثر من 90%.

وعزا هؤلاء زيادة التدفقات السياحية من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بداية من عطلة عيد الفطر، إلى الميزات التنافسية للقطاع السياحي في دولة الإمارات، والتي تلائم بشكل كبير الاحتياجات السياحية والفندقية والترفيهية كافة للعائلات الخليجية، والتي تجعل من دولة الإمارات وجهة محورية للأسر الخليجية سواء لتمضية العطلة الصيفية أو عند السفر لوجهات أخرى في أوروبا وآسيا.

وتوقعت مصادر في شركات الطيران استمرار الطلب الكبير على حركة المسافرين بين دبي ومختلف الوجهات الخليجية خلال موسم الصيف الحالي، خاصة السوق السعودي الذي يعد أحد أكبر أسواق السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى أن الشبكة العالمية الضخمة للناقلات الوطنية تساهم في توفير رحلات ربط للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 500 وجهة حول العالم. ... المزيد
     
 

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