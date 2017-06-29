إشغال قياسي على رحلات الطيران القادمة من دول «التعاون» خلال عيد الفطر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت رحلات شركات طيران بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عطلة عيد الفطر المبارك معدلات إشغال قياسية، بلغت ذروتها في يوم الجمعة الماضي الموافق 23 يونيو، بعد أن وصلت إلى أكثر من 90%، بحسب مصادر عاملة في شركات طيران.

واستقبلت المنشآت السياحية والترفيهية في دبي تدفقات ضخمة من السياح الخليجيين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وسط توقعات باستمرار النمو في عدد الأسر الخليجية الوافدة إلى الإمارة خلال موسم الصيف الحالي الممتد حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، بإجمالي يزيد على 1.2 مليون سائح، وفقاً لتقديرات مسؤولين في القطاع السياحي.

وتوقع هؤلاء استحواذ النزلاء الخليجيين على ما يتراوح بين 60% و70% من إجمالي النزلاء خلال موسم الصيف الجاري، لافتين إلى أن حجوزات اللحظات الأخيرة من السوقين المحلي والخليجي رفعت إشغال الفنادق خلال عطلة العيد إلى أكثر من 90%.

وعزا هؤلاء زيادة التدفقات السياحية من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بداية من عطلة عيد الفطر، إلى الميزات التنافسية للقطاع السياحي في دولة الإمارات، والتي تلائم بشكل كبير الاحتياجات السياحية والفندقية والترفيهية كافة للعائلات الخليجية، والتي تجعل من دولة الإمارات وجهة محورية للأسر الخليجية سواء لتمضية العطلة الصيفية أو عند السفر لوجهات أخرى في أوروبا وآسيا.