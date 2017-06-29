مبادرة رياضية لحكام الإمارات وعمان لليد

رضا سليم (دبي)

شهدت صالة مجمع دبي ستارز بالخوانيج، تجمع حكام الإمارات وعمان لكرة اليد في مباراة ودية، وهو اللقاء الثالث بين حكام الدولتين هذا الموسم، والذي يأتي كنوع من تجهيز الحكام بدنياً وفنياً للموسم الجديد، من خلال مبادرة من فريق الأمل العماني والذي تمكن من الفوز بفارق هدف، 19-18، في جو رياضي عائلي يكشف الترابط بين حكام الخليج، وشهدت المباراة الودية تبادل الدروع والهدايا، كما تم تكريم الحكم علي العجمي أقدم الحكام في ملاعب اليد.

وشارك في المباراة 26 حكماً من المسجلين بالاتحادين الإماراتي والعماني في مكان واحد تحت شعار «معاً من أجل كرة اليد»، وشارك حكام الإمارات بمجموعة ضمت إسماعيل سالم، وعبدالله خميس، ومحمد ناصر، وياسر النقبي، ونبيل خميس، وخالد خميس، وربيع خميس، وخميس العشر، وعادل أحمد غلوم، وصالح بالحاج، ومحمد جمعة، ومحمد نادر، إضافة إلى أحمد حسين لاعب فريق الوصل.

وضم فريق الأمل العماني كلاً من عمار المسافر رئيس الفريق، وهلال البلوشي مدير الفريق، وخالد العريمي مدرب الفريق، إضافة إلى مجموعة الحكام واللاعبين وهم سامي العامري، وعبدالله البلوشي، وسلطان سيف، وسعيد سيف، وخليل الغداني، وهيثم وجدان، وعلي البلوشي، ومحمد البلوشي، وسلمان البلوشي، أدار المباراة علي عبدالله العجمي وحسين السيد.