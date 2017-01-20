الجولة الأولى من مونديال «أم الإمارات» للسيدات اليوم

عصام السيد (مسقط)

يشهد مضمار الرحبة الرملي في العاصمة العمانية مسقط عصر اليوم انطلاق فعاليات الجولة الأولى من بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات (إفهار) لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزها المالية 30 ألف يورو، والجولة الأولى من مونديال «أم الإمارات» لفرسان المستقبل المتدربين (إيفهرا) لمسافة 1600، البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، اللذين يقامان تحت مظلة النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتعد بطولتا العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من أغنى السباقات التي تقام للسيدات والفرسان المتدربين على صهوات الخيول العربية الأصيلة في العالم، ويشارك فيها 22 من نخبة الفرسان والفارسات ويقام السباقان بالتزامن مع الديربي العماني للخيول العربية الأصيلة الذي يعد أشهر واغنى السباقات بسلطنة عمان.

وتأتي إقامة المهرجان غير المسبوق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، الذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس مزرعة الوثبة ستد، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي أوارد التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (المفتوح) وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم.

وتشارك في بطولة العالم للسيدات 10 فارسات من مختلف دول العالم، وتمثل سلطنة عمان الفارسة أزهار الوردية المولودة عام 1986 والبالغ وزنها 50 كجم. ونالت الوردي التي تعمل مهندسة كمبيوتر أول رخصة لها عام 2005، وحققت 9 انتصارات خلال مشوارها البالغ 64 مشاركة، وأبرز نتائجها لقب الجولة السابعة من مونديال «أم الإمارات» للسيدات، التي أقيمت بمضمار تولوز الفرنسي في النسخة السابعة ، كما حلت الثالثة في بطولة العالم للفرسان المتدربين «فيجنتري» عام 2014. الفارسة البلجيكية آن أنجلز المولودة عام 1973، ويبلغ وزنها 58 كجم، وتعمل ساعي بريد، وحققت 12 فوزاً من إجمالي 100 مشاركة أبرزها عبر جرونيندال عام 1990 حين حصلت على رخصتها الأولى.