حكومة ميانمار: توقيف رجال شرطة بعد فيديو لانتهاكات بحق الروهينجا

رانجون (أ ف ب)

أعلنت حكومة ميانمار أمس، توقيف العديد من عناصر الشرطة بعد نشر شريط مصور يظهر شرطيين يضربون أفرادا من أقلية الروهينجا في شمال غرب البلاد.

ومنذ أكتوبر، فر نحو خمسين ألفا من الروهينجا المسلمين من عملية للجيش البورمي جاءت ردا على هجوم على مواقع حدودية في هذه المنطقة شنته مجموعات مسلحة. وتحدث هؤلاء لدى وصولهم الى بنجلاديش عن تجاوزات ارتكبها الجيش بينها اغتصاب جماعي وجرائم وتعذيب.

وحتى الآن، رفضت الحكومة هذه المزاعم معتبرة أن الوضع «تحت السيطرة» ومطالبة المجتمع الدولي بالكف عن تأجيج الوضع.

لكن وللمرة الأولى منذ بدء الاضطرابات في أكتوبر، فتحت الحكومة تحقيقا أمس. وقال مكتب رئيسة الوزراء البورمية اونج سان سو تشي في بيان «تم توقيف الأشخاص الذين عرفت هوياتهم». وأشارت الحكومة خصوصا إلى أربعة ضباط وخصوصا مصور شريط الفيديو الذي يظهر عناصر من الشرطة يضربون شابا وضع بالقوة الى جانب عشرات من القرويين الذين أُجلسوا أرضا وأيديهم على رؤوسهم.