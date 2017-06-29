«دراجات الإمارات» في جولة فرنسا للمرة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض فريق الإمارات جولة فرنسا للمرة الأولى بعد غدٍ، وذلك في ثاني الجولات الكبرى لهذا الموسم تحت راية جديدة وبتشكيلة قوية من الدراجين تضم عدداً من أبرز الأسماء في تخصصات التسلق والهجوم. ويشارك مع فريق الإمارات الدراج الجنوب أفريقي لويس مينتجيس، الذي حل ثامناً في نسخة العام الماضي من جولة فرنسا،

يبدأ فريق الإمارات السباق في دوسلدورف، الذي ينطلق خلال الفترة من السبت 1 يوليو إلى السبت 23 يوليو، حيث يضم 21 مرحلة يتنافس فيها الدراجون للفوز بالقميص الأصفر الشهير.

وتنطلق نسخة هذا العام من ألمانيا، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، حيث يبدأ السباق بمرحلة ضد الزمن ستضع مهارات جميع المشاركين على المحك. بينما يتواجه الدراجون المتنافسون على ارتداء القميص الأصفر وجهاً لوجه في المرحلة الخامسة التي تضم ثلاث قمم جبلية - لا بلانش دي بيل فيّ. أما القمتان المتبقيتان، بيراغيود وكول ديزوار، فلن تظهرا قبل المرحلة12 و18 من السباق، حيث سيتسلق الدراجون منطقة لا كاس ديسيرت ذائعة الصيت.

وتعد جولة فرنسا أكثر من مجرد سباق، فهي أقدم سباقات الدراجات وأكثرها عراقة، حيث تمر عبر ثلاث دول، وتضم سباقين فرديين ضد الزمن، وثلاث قمم جبلية. ويستقطب السباق ملايين المتابعين الذين يقفون على أطراف المسار عبر أرجاء فرنسا وعلى امتداد 21 يوماً لتشجيع دراجيهم المفضلين من بين نحو 200 دراج يشاركون كل عام في سباق «الحلقة الكبرى».