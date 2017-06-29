«خبرات» المكسيك تتحدى «شباب» الماكينات الألمانية

سوتشي (أ ف ب)

يجد المنتخب الألماني الشاب لكرة القدم نفسه مرة آخرى أمام امتحان صعب، عندما يواجه المكسيك اليوم في سوتشي في نصف نهائي كأس القارات 2017 المقامة في روسيا.

وتصدرت ألمانيا بتشكيلتها الشابة بأقل معدل وسطي في أعمار اللاعبين بين جميع المشاركين (24 عاماً و4 أشهر) المجموعة الثانية، بفوزين على أستراليا والكاميرون وتعادل مع تشيلي، في حين حلت المكسيك ثانية بفارق الأهداف خلف البرتغال في المجموعة الأولى بعد التعادل معها وفوزها على روسيا ونيوزيلندا.

ويعتقد أكبر لاعبي ألمانيا وأكثرهم خبرة ايمري جان، وشكودران مصطفي، لاعب وسط ليفربول ومدافع أرسنال الإنجليزيين، أن المواجهة ستكون صعبة وهي أقرب إلى اللقاء مع تشيلي الذي انتهى بالتعادل 1-1.

ورأى مصطفي (25 عاماً و18 مباراة دولية)، أحد ثلاثة لاعبين في التشكيلة الألمانية شاركوا في مونديال 2014 وأحرزوا اللقب، أن شباب ألمانيا سيخوضون مباراة قوية ضد المكسيك.