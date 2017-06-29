«الأبيض الأولمبي» يدشن المرحلة الثالثة استعداداً للتصفيات الآسيوية

معتصم عبد الله (دبي)

دشن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مساء أمس بملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، المرحلة الثالثة من برنامج تحضيراته، استعداداً لخوض تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 والمقررة بالصين، حيث يلعب «الأبيض» في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة التي تستضيفها العين، خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو أمام منتخبات أوزبكستان، لبنان، نيبال.

ويشارك في التصفيات 40 منتخباً تم تقسيمها على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

ويوالي منتخبنا برنامج تحضيراته من خلال التدريبات اليومية بملعب ذياب عوانة في أعقاب الراحة التي حصلها عليها لاعبو الأبيض خلال عطلة العيد، استعداداً للسفر إلى العاصمة السعودية الرياض فجر الأحد المقبل، حيث يخوض تجربتين وديتين أمام مضيفه «الأخضر السعودي» يومي الاثنين والأربعاء 3 و5 يوليو المقبل، حيث يستعد الأخير بدوره لخوض التصفيات الأولمبية ضمن المجموعة الثانية في الرياض، والتي تضم إلى جانبه منتخبات العراق، البحرين، وأفغانستان.

وأكمل الاتحاد السعودي الترتيبات لإقامة وديتي الأبيض المرتقبتين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وأستدعى صالح المحمدي مدرب «الأخضر الأولمبي» قائمة ضمت 36 لاعباً لبداية تجمع جديد للمنتخب أمس الأربعاء، حيث يخوض منتخب السعودية تدريباته اليومية على ملعب معهد إعداد القادة تأهباً لمباراتي الأبيض الوديتين.

ويتطلع الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي الاستفادة من مباراتي السعودية في أعقاب الفوز الأول على البحرين 3 - 2 السبت الماضي في أول تجربة ودية للمنتخب تحت قيادة جهازه الفني الحالي، وكان «الأبيض الأولمبي» خاض تحت قيادة مدربه المؤقت السابق عبد المجيد النمر استحقاقاً وحيداً، استعداداً للتصفيات من خلال المشاركة في البطولة الودية الدولية تحت 23 عاماً والتي أقيمت بدبي، حيث حل في المركز الرابع برصيد 6 نقاط من فوزين أمام سنغافورة 4-0، والأردن 1-0، مقابل الخسارة في مباراتين أمام تايلاند 1-2، والصين 0-1.

من جهته، أكد أحمد الهاشمي مهاجم منتخبنا ولاعب نادي الجزيرة على الاستفادة الكبيرة من مباراة البحرين الودية الماضية، وذكر أن الجهاز الفني منح الفرصة لأغلب العناصر من أجل الوقوف على المستويات الفنية، وأوضح: «التنافس الكبير بين اللاعبين يسهم في رفع درجة التحضير للتصفيات المقبلة، ونتطلع إلى اكتمال الجاهزية من خلال مواجهتي السعودية المقبلتين».

ورأى الهاشمي أن مهمة الأبيض الأولمبي في التصفيات أمام منتخبات أوزبكستان، لبنان، نيبال، لن تكون سهله على الإطلاق، وأوضح: «استضافة مباريات المجموعة يتطلب منا بذل جهود مضاعفة من أجل تحقيق الطموحات بضمان التأهل من خلال صدارة المجموعة، وهو ما يستلزم الحذر في كل المباريات، والاستعداد بشكل جيد لبرنامج التصفيات التي ستلعب بشكل مضغوط بواقع مباراة كل 48 ساعة».