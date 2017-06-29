جائزة محمد بن راشد للإبداع تتسلم ملفات الترشح

دبي (الاتحاد)

تواصل الأمانة العامة لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تسلم ملفات الرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات، من أصحاب الإنجازات الراغبين في التنافس للفوز بفئات الدورة التاسعة للجائزة الأكبر من نوعها في القطاع الرياضي بالعالم، من حيث قيمة الجوائز وتنوع فئاتها، والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي.

وأعلنت الأمانة العامة للجائزة أن آخر موعد لتسليم ملفات المشاركة سيكون 31 أغسطس 2017 كما تم الإعلان عنه منذ فتح باب الترشح في الأول من أبريل 2017، كما أكدت الأمانة العامة على أن تقديم ملفات الترشح سيكون للعام الثاني على التوالي إلكترونياً بنسبة 100%، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة، وكذلك عبر التطبيق الذكي للجائزة، والذي يتيح تحميل جميع محتويات الملف والوثائق المطلوبة من خلال الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية الذكية، بسهولة بالغة.

وبذلك فإن أمام القطاع الرياضي مدة شهرين فقط لتقديم وتسليم الملفات للراغبين في المنافسة على إحدى فئات الجائزة الفردية أو الجماعية أو المؤسسية، ضمن فئات الإبداع الرياضي، وهي: فئة الإبداع الرياضي الفردي حيث تمنح هذه الجائزة للأفراد من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام الذين حققوا إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي، فئة الإبداع الرياضي الجماعي التي تمنح فيها الجائزة للفرق التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي، وفئة الإبداع المؤسسي التي تمنح فيها الجائزة للجهات الرياضية، التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي.

وتواصل الأمانة العامة زياراتها للمؤسسات الرياضية والأندية في دولة الإمارات، وكذلك اللقاءات والمراسلات مع المنظمات والاتحادات الرياضية وذات العلاقة بالقطاع الرياضي العربية والدولية لدعوتها للمشاركة في الجائزة، حيث تم تقديم العديد من الدعوات وتوزيع مطوية الجائزة للاتحادات العربية والدولية التي زارت مقر مجلس دبي الرياضي ومقر الجائزة، وكذلك التي تم اللقاء معها خلال الملتقيات الدولية، كما تم تقديم شرح وافٍ عن لائحة الدورة التاسعة ومحور التنافس ضمن فئة الإبداع الرياضي المؤسسي، وهو: الإنجازات الرياضية، والإبداعات الفكرية التطبيقية في المجال الرياضي، والمبادرات المبدعة في مجال تطوير رياضة المرأة وتمكين المرأة في العمل الرياضي، كما تم التأكيد على أن الملفات المترشحة للتنافس في الدورة التاسعة من الجائزة يجب أن تكون خاصة بإنجازات رياضية تحققت أو عمل تطبيقي ومبادرة سارية على أرض الواقع قد تحققت خلال الفترة من 21 سبتمبر 2016 إلى 31 أغسطس 2017.

يذكر أنه سيتم خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل فرز الملفات المتقدمة كلٌّ حسب فئته وتجهيزها للجنة التحكيم التي ستبدأ عملها خلال شهر أكتوبر المقبل وفق نظام التحكيم الإلكتروني عن بعد الذي اعتمدته الجائزة وتم تصميم وتنفيذ برنامج خاص بالتحكيم يضمن الشفافية والعدالة والحيادية في تحكيم الملفات عبر اختيار أعضاء لجنة التحكيم من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، وتوزيع الملفات عليهم بحيث يتم تحكيم كل ملف من قبل محكمين لا ينتمون للدولة التي ينتمي إليها صاحب الملف، كما لا يطلع أي حكم على نتائج تحكيم المحكمين الآخرين.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة التاسعة من الجائزة خلال مؤتمر صحفي يعقد خلال نوفمبر، على أن يتم تكريم الفائزين في الحفل السنوي الكبير 10 يناير 2018.