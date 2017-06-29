جهود سلطان القاسمي أثمرت حراكاً تنويرياً

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت قيادات وفعاليات تعليمية وثقافية محلية بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجعل الشارقة منارة ثقافية وحضارية، وفي تأسيس وعي مجتمعي بقيمة القراءة والكتاب، وإحداث حراك ثقافي وتنويري أصيل، حيث أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن اختيار منظمة اليونسكو لإمارة الشارقة، لتكون عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، استحقاق جديد ومتفرد يضاف إلى رصيد الشارقة الزاخر بالمنجزات الثقافية الداعمة للحراك التنويري.

وبهذه المناسبة، رفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، على هذا المنجز واللقب الكبير الذي ما كان ليتأتى ويتحقق لولا الدعم والرعاية والاهتمام المتواصل من قبل سموه في رفد دولة الإمارات عموماً والشارقة خاصة بأسباب ريادتها على الصعيد المعرفي.

وأضاف: إن حرص سموه على بناء أجيال واعدة واعية ومثقفة لديها شغف حب العلم والتعلم، وتنشئتهم التنشئة السليمة القائمة على النهل من العلوم والمعارف المختلفة لتوثيق صلتهم بعصر المعرفة وجعلهم عالميين وعصريين في تفكيرهم، هو ما حدا بسموه إلى تمهيد الطريق لإحراز الشارقة مكتسبات ثقافية وحضارية متتالية، كان آخرها هذا اللقب الثمين لتكون الشارقة بذلك عاصمة عالمية للكتاب للعام 2019.

واعتبر معاليه أن تحقيق الشارقة لهذا اللقب يصب في مصلحة دفع عجلة التعليم، وتكريس أفضل السبل لنشر القراءة، وتفعيل مصادرها وطرح مبادرات داعمة لهذا الغرض، وهو بالتالي ما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف الدولة التعليمية، لإيجاد أجيال تقرأ وتهتم بالكتاب وتبحث في مصادر المعرفة المختلفة لتنهل منها.