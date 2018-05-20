محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بشهر رمضان

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في قصر سموه في زعبيل، مساء أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك..وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة الكريمة. فقد تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم..التهاني من عدد من الشيوخ ورئيسة وعضوات المجلس الوطني الاتحادي، ومن رجالات الرعيل الأول المتقاعدين من وزراء وضباط ورؤساء ومديري مؤسسات حكومية، إلى جانب عدد من أعيان البلاد والفاعليات الاقتصادية بالدولة الذين تمنوا لسموه دوام الصحة والعافية والعمر المديد، ولقيادتنا ودولتنا العزيزة اطراد التقدم والرخاء والاستقرار، راجين الله تبارك وتعالى أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل سوء، ويحمي دولتنا من كل مكروه، وأن يجعل هذا الشهر الفضيل شهر الخير والإحسان والتكافل والتسامح على شعبنا ومجتمعنا، آمين يارب العالمين.

وقد تجاذب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والحضور، أطراف الحديث حول روحانية شهر رمضان، وأهمية التواصل الاجتماعي والأسري بين أبناء وبنات شعبنا على مختلف المستويات، وبين الشعب والقيادة، حتى يظل مبدأ التلاحم الوطني بين القيادة والشعب راسخاً ومترسخاً في أوساط مجتمعنا، تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل، وتؤمن به كثقافة وإرث إنساني لا يمكن نسيانه مع مرور الزمن.