«التربية»: 12% من المعلمين تخطوا نصاب 24 حصة أسبوعياً

دينا جوني (دبي)
رصدت وزارة التربية والتعليم حوالي 12 في المئة من المعلمين الذين تخطوا نصابهم البالغ 24 حصة أسبوعياً، وسيتم تكريمهم وفقاً للوائح نظام إدارة الأداء لموظفي الكادر التعليمي.
وأكدت فوزية غريب الوكيلة المساعدة في وزارة التربية لقطاع العمليات المدرسية أن قطاع العمليات المدرسية يحرص على تقديم التقدير والدعم اللازمين للمعلمين الملتزمين بتقديم أقصى جهدهم وأفضل إمكانياتهم لتحقيق مصلحة الطلبة. وأشارت أن الوزارة لا تتوانى عن متابعة المتميزين في الميدان التربوي الذين تعتبرهم قدوة ليس فقط لغيرهم من المعلمين، وإنما للطلبة كمثال للتفاني في العطاء. وتعمل الوزارة على مخاطبة المدارس الحكومية لترشيح الكوادر المتميزة لتكريمهم بما يتفق مع لوائح الوزارة.
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أما بالنسبة للعلاوات، فيستحق الموظفون الذين يكون تقييم أدائهم ضمن مستويات (يفوق التوقعات بشكل ملحوظ، يفوق التوقعات، يلبي التوقعات)، علاوة دورية وفقاً لأحكام المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012. كما يجوز منح من يفوق التوقعات بشكل ملحوظ الترقية الاستثنائية أو الوظيفية أو المالية، ومن يفوق التوقعات الترقية المالية أو الوظيفية، ومن يلبي التوقعات الترقية المالية.
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