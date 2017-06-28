تحذير..النوم بعد الشجار الزوجي قد يودي بحياتك!

الاتحاد نت

إذا تشاجرت يوماً مع شريك حياتك فلا تُقدم على الخلود إلى النوم قبل أن تتوصلا إلى تسويةٍ للخلاف.

قد تحسب أن النصيحة السابقة تستهدف ضمان سعادتك الزوجية فحسب، ولكنها في الحقيقة ربما ترمي إلى إنقاذ حياتك نفسها أيضاً.

فبحسب دراسة أجراها باحثون من جامعة أوهايو الأميركية، قد يؤدي ذهاب المرء إلى فراشه غاضباً إلى زيادة مخاطر إصابته بأمراضٍ ربما تقود إلى وفاته.

وأوضح الباحثون أن نومك في هذه الحالة سيجعلك لا تنعم بالقدر الكافي من الراحة، وهو ما يزيد فرص تعرضك لمشكلاتٍ صحية جسيمة من قبيل أمراض القلب والسكري بل و«ألزهايمر» كذلك.

وبحسب نتائج الدراسة، يزيد معدل حدوث التهاباتٍ داخلية لدى من ينامون بعد الانخراط في شجارات زوجية بنسبة 10%، مقارنة بنظرائهم ممن لا يمرون بمثل هذه المواقف، وهو ما يُعزى بشكلٍ كبير إلى حرمان الأزواج الذين يسود التوتر أمسياتهم من النوم المريح.