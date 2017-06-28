إيرينا بوكوفا: جهود الشارقة الثقافية تسرِّع الاندماج الاجتماعي والابتكار والحوار

الشارقة (وام)

قالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو: «أحيي اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب وما تبذله من جهود من أجل إتاحة القراءة لأكبر عدد ممكن من الناس لا سيما الفئات المهمشة منهم، حيث تعد القراءة عاملاً مسرعاً للاندماج الاجتماعي والابتكار والحوار».

وأضافت أن برنامج الاحتفال باختيار إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب سيبدأ في 23 أبريل 2019 - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف - تحت شعار «اقرأ أنت في الشارقة»، وسيعنى بستة مواضيع رئيسة هي: التضامن والقراءة والتراث والتوعية والنشر والشباب، كما يقدم ندوة حول حرية التعبير ومسابقة للشعراء الشباب وورش عمل تدريبية لإنتاج الكتب بطريقة «برايل» عن طريق اللمس، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المخصصة للشعب متعدد الأعراق.

وعلى هامش الاحتفالات ستطلق إمارة الشارقة «مدينة الشارقة للإنتاج»، وهي مكان مخصص بالكامل للإنتاج والطباعة، وهو أول مكان من نوعه في المنطقة، حيث إنه معد خصيصاً لتلبية حاجات الشركات والمؤسسات الناشطة في مجال الإنتاج ويتمثل هدفه في تعزيز صناعة الكتب من خلال تعزيز الإنتاج والتوزيع في العالم العربي. وتهدف المدينة إلى تعزيز ثقافة القراءة في الإمارات وتشجيع مبادرات جديدة للتغلب على التحديات التي تواجه الإنتاج الأدبي في المنطقة وفي سائر العالم العربي.