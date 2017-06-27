محمد المسعودي: ثقافة منفتحة تتمسك بالجذور التاريخية

رفع مدير الشؤون الثقافية بالسفارة السعودية في الإمارات الكاتب الصحفي الدكتور محمد المسعودي باسمه وباسم جميع المثقفين السعوديين، أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وشعبها الغالي الشقيق بمناسبة اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

وأكد الدكتور المسعودي، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أنه ليس غريباً أن يتم اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، فالمتابع لمسيرة الشارقة الثقافية ولأكثر من ثلاثة عقود يجد أن شمس حاكمها «الموسوعيّ» صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ساطعة في نشر الثقافة العربية والإسلامية عربياً وعالمياً، إيماناً منه بقدرة «المثقف» على تحقيق الأحلام، وبرؤيا القيادة الجادة المترجمة الأقوال إلى أفعال. وتابع المسعودي: إن محافل الشارقة الثقافيّة الدولية في صناعة معارض الكتاب خصوصاً والثقافة عموماً أصبحت حقيقة واقعة تتأكد كل يوم، بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة وفريقه الاحترافي الذي يقوده سموّه بنظرته السامقة المتميّزة بالمسؤوليّة وأناقة الرسالة والحضور «الأنموذج»، تحفها رؤى ترمي إلى تعزيز مسيرة نهضة «إماراتية» حضارية شمولية، تخاطب وعي الإنسان وعالمه الروحي والقيمي، كما أنه لا ثقافة ما لم

تكن عالمية منفتحة على الآفاق كلها، مع تمسكها بجذرها التاريخي الأصيل.