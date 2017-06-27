مسؤولون ومثقفون يشيدون باختيار الإمارة عاصمة عالمية للكتاب للعام 2019

الشارقة (الاتحاد)

ثمَّن عدد من كبار المسؤولين في حكومة الشارقة اختيار اللجنة الدولية لعواصم الكتاب العالمية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، وأشاد مثقفون وفنانون وكتاب إماراتيون بهذا الاختيار وأثنوا عليه، معتبرين أنه حق مستحق للشارقة، تقديراً لدورها البارز في دعم الكتاب، وتعزيز ثقافة القراءة، وإرساء المعرفة كخيار في حوار الحضارات الإنسانية لتسجل الشارقة بذلك لقب أول مدينة خليجية تنال هذا اللقب، والثالثة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

ووجهوا التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الفريد إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين رئيس اللجنة المنظمة لملف الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، وإلى أبناء المجتمع الإماراتي، وكل العاملين في صناعة الكتاب والمعرفة محلياً، متمنين أن تظل الشارقة منارة للثقافة وسنداً لها، وأن يظل الكتاب سبيل نهضتنا وريادتنا عربياً وعالمياً.

وعبروا في تصريحات لـ «الاتحاد» عن أسمى مشاعر الفخر، والاعتزاز، والفرح بهذا النجاح الذي يضاف إلى سجل الشارقة البهيّة، عاصمة الكتاب والثقافة والمعرفة.

وأكدت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن النهج المتفرد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في الاهتمام بالثقافة، وإرساء سموّه للمعرفة كرؤية استشرافية للحوار والرقي والتقدم هو ما عزز من إنجازات إمارة الشارقة لتنال العديد من الألقاب، وآخرها اختيار (اليونسكو) الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.