انخفاض شحنات الغاز القطري يدفع لندن لتنويع مصادر الإمدادات

لندن (وكالات)

يسعى ساوث هوك، أنشط مرافئ استيراد الغاز الطبيعي المسال في بريطانيا، لزيادة مصادر إمداداته في الوقت الذي تؤدي فيه قوة الطلب الآسيوي إلى تحول وجهة الشحنات القادمة من قطر. وانخفضت أحجام الشحنات القادمة للمرفأ، الذي تملك قطر للبترول حصة مسيطرة فيه، إلى النصف منذ بداية العام بالمقارنة مع مستواها قبل سنة إلى 1.2 مليون متر مكعب وهو ما لا يتجاوز 15% من الأحجام المسجلة في 2016 للفترة ذاتها.

ويسعى ساوث هوك إلى توسعة نطاق مواصفات الغاز الذي يستورده منذ يناير، وهو الاقتراح الذي نال الموافقة قبل يومين من المكتب المشترك لناقلي الغاز، وهو الجهة المسؤولة عن قواعد نقل الغاز في البلاد.