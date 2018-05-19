كوريان شماليان يفران إلى الجنوب

سيؤول (أ ف ب)
ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، نقلاً عن مصدر حكومي، أن كوريين شماليين فرا إلى كوريا الجنوبية عبر البحر الأصفر أمس.
وقال المصدر، إنه «تم رصد سفينة صغيرة في المياه بشمال باينيونج» الجزيرة الواقعة بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين، «على متنها كوريان شماليان أعربا عن رغبتهما في الفرار». وذكر في وقت سابق أن أحدهما ضابط في الجيش الكوري الشمالي يرافقه مدني.
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وهي المرة الأولى التي يفر فيها كوري شمالي منذ القمة التاريخية التي عقدت بين الكوريتين في أبريل وتعهد فيها البلدان إخلاء شبه الجزيرة بالكامل من الأسلحة النووية والكف عن أي نشاط عدائي.
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