3 حالات جديدة للإيبولا في الكونجو

جوما (د ب أ)

ذكرت وزارة الصحة في الكونجو، أن عدد حالات الإصابة بمرض الإيبولا ارتفع إلى 17 حالة بعد اكتشاف ثلاث حالات في مدينة مبانداكا الكونجولية. ورصدت السلطات الصحية أربع من تلك الحالات، في مبانداكا، وهي مدينة تضم 2ر1 مليون نسمة، على طول أحد الأنهار.

وبسبب ذلك، ذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول، أن مخاطر الإصابة بالمرض، الذي ينتشر على نطاق واسع في الكونجو، كبيرة، على الرغم من أنها لم تصدر بعد تحذيراً عالمياً. وتحقق وزارة الصحة في الكونجو في إجمالي 43 حالة محتملة للإيبولا، من بينها 17 حالة مؤكدة. وفي 21 حالة، فإن وجود الإيبولا محتمل.