حداد في كوبا على ضحايا الطائرة والغموض يلف أسباب تحطمها

هافانا (أ ف ب)
أعلنت كوبا الحداد الوطني ليومين اعتباراً من أمس غداة حادث تحطم طائرة ركاب أسفر عن سقوط 107 قتلى وثلاثة جرحى في حالة حرجة، في حين لا يزال الغموض يلف أسباب تحطمها.
وسقطت طائرة البوينج 737- 200 فوق منطقة غير مأهولة أمس الأول، بعيد إقلاعها تماما من هافانا متوجهة إلى هولجين في شرق كوبا وعلى متنها 110 أشخاص.
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وأوضحت السلطات أن ثلاث نساء فقط نجون من الحادث «لكنهن في حالة حرجة». ولم يعرف حتى الآن سبب سقوط الطائرة بعد إقلاعها تماما بينما كانت تقوم بانعطاف. ولم تكشف السلطات ما إذا كان تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة.
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وأعلنت الإدارة العامة المكسيكية للطيران المدني إرسال فريق من الخبراء لمساعدة السلطات الكوبية في التحقيقات. كما أعلنت شركة بوينج لتصنيع الطائرات أنها شكلت فريقا تقنيا ووضعته بتصرف السلطات الكوبية لمساعدتها في كشف ملابسات تحطم الطائرة.