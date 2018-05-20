قتيلان بإطلاق نار في ألمانيا واعتقال متهم

عواصم (وكالات)

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية أمس عن مقتل شخصين في مدينة زاربروكن غربي البلاد جراء إطلاق نار. وذكر المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

كانت عدة وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن الرجل المشتبه به أطلق النار حوله. ورفض المتحدث باسم الشرطة التعليق على هذه التقارير الإعلامية. وحسب الشواهد الأولية، فإن الرجل أطلق النار من دون تمييز وثمة علاقة قرابة من بعيد تربط بين الجاني والمجني عليهما.

من جانبها، أطلقت سلطات الأمن الفرنسية في مارسيليا إنذارا وأخلت محطة قطارات المدينة كما ألقت القبض على شخص بعد الاشتباه فيه. وقالت تقارير إخبارية إن أحد المسافرين لفت انتباه دورية حراسة بالمحطة من خلال تصرفاته الغريبة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن المحطة أقفلت بعيد الظهر، وأعيد فتحها قرابة الساعة 15,45 بالتوقيت المحلي بعد أن أنهى خبراء متفجرات عملهم فيها. ونقل مصور فرانس برس في المكان أن طوابير طويلة من المسافرين تشكلت بانتظار الصعود إلى القطارات مجددا. وكانت مسافرة أبلغت جنودا يقومون بأعمال الحراسة في المحطة، بانها لاحظت وجود شخص اعتبرت «تصرفاته غريبة» فاعتقله الجنود. وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الشرطة القضائية تحقق مع الرجل الذي يرفض كشف هويته. كما أوضح مصدر آخر في الشرطة أن الرجل المشتبه به «لم يبد أي مقاومة خلال اعتقاله».

إلى ذلك، قتل عنصران من الشرطة وأربعة مسلحين وأحد الأشخاص أمس في جمهورية الشيشان بالقوقاز الروسي، خلال هجوم على كنيسة أرثوذكسية، كما أعلنت لجنة تحقيق روسية في بيان. واستهدف الهجوم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في وسط جروزني، عاصمة الشيشان، بحسب المصدر.

وأوضحت اللجنة أنه «وفقا للتقارير الأولية، قتل شرطيان مسؤولان عن أمن الكنيسة، ومدني»، مشيرة إلى إصابة اثنين آخرين من الشرطة.

وأكدت «القضاء على أربعة مسلحين»، عثر بحوزتهم على سكاكين وبندقية. وتابعت اللجنة أن «تصرف الشرطة المحترف أدى إلى تجنب عواقب أكثر خطورة وإصابة المزيد من الضحايا». من جهته، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف لوكالات الأنباء الروسية إن المسلحين تحركوا «بناء على أوامر بلد غربي» وكان هدفهم «أخذ المؤمنين رهائن».